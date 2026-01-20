CM योगी से मिलना चाहते हैं इंजीनियर युवराज के पिता, इस बात से दिखे संतुष्ट

संक्षेप: ताजा अपडेट के अनुसार नोएडा पुलिस ने मंगलवार को रियल एस्टेट फर्म 'MZ विजटाउन प्लानर्स' के सीईओ अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम (SIT) की सक्रियता के बाद हुई है।

नोएडा सेक्टर 150 में खाली जमीन पर बने उस मौत के गड्ढे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सबसे ज्यादा दुख उस पिता को है जो अपने बेटे को सामने मरता देखता रहा पर कुछ न कर सका। साथ आया बचाव दल ठंडा पानी और सरिया का बहाना बनाकर बचाने नहीं उतर पाया और 27 साल के नौजवान की मौत हो गई। हादसे के 4 दिन बाद आज पिता ने योगी सरकार की ओर से लिए त्वरित ऐक्शन की सराहना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने की इच्छा जताई है।

मृतक युवराज मेहता के पिता राजकुमार मेहता ने कहा कि सरकार की ओर से की गई त्वरित कार्रवाई और एसआईटी (SIT) टीम के गठन से मुझे राहत मिली है। मुझे विश्वास है कि मेरे बेटे की आत्मा को न्याय मिलेगा। ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए घटनास्थल पर सुरक्षा के उचित इंतजाम भी किए गए हैं। हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं। इससे हमारे मन को शांति मिलेगी। सरकार की ओर से हमें आश्वासन मिला है कि हमें सही दिशा में पूरा सहयोग मिलेगा।

बता दें कि ताजा अपडेट के अनुसार नोएडा पुलिस ने मंगलवार को रियल एस्टेट फर्म 'MZ विजटाउन प्लानर्स' के सीईओ अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम (SIT) की सक्रियता के बाद हुई है। एसआईटी के प्रमुख भानु भास्कर ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। एसआईटी प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि वे अगले पांच दिनों के भीतर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंप देंगे।