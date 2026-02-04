Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida skywalk in sector 62 near nh 9
नोएडा को बड़ा तोहफा; हर दिन 50 हजार से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा

संक्षेप:

Feb 04, 2026 04:51 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा-गाजियाबाद और दिल्ली के बीच आवाजाही करने वाले करीब 50 हजार लोगों को हर दिन फायदा मिलेगा। इस उद्देश्य के साथ NH-9 के पास नोएडा सेक्टर- 62 और सेक्टर-63 मॉडल टाउन गोल चक्कर पर 'स्काईवॉक' बनाया जा रहा है। नोएडा के सांसद महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह ने एक साथ मिलकर बुधवार को इसका शिलान्यास किया।

विधायक पंकज सिंह ने बताया कि यह स्काईवॉक वृताकार आकृति का होगा। जो इस गोलचक्कर के चारों ओर घूमेगा और सभी रास्तों से इसमें चढ़ने और दूसरी तरफ उतरने की सुविधा होगी। लगभग 26 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत बनने वाली स्काईवॉक में सुरक्षा की दृष्टि से स्टील की छत होगी। पिलरो पर टिका पूरा स्ट्रक्चर होगा। इसमें चार स्थानों पर एंट्री और एग्जिट पर लिफ्ट और एक्सीलेटर भी लगाए जाएंगे।

हर दिन करीब 50 हजार लोग पैदल गुजरते हैं यहां से

विधायक ने कहा कि इस जगह प्रतिदिन नोएडा गाज़ियाबाद ,दिल्ली आने जाने वाले लगभग 50,000 पैदल यात्रियों द्वारा रोड क्रॉस किया जाता है जिसके कारण क्रॉसिंग के निकट मुख्य मार्ग को ट्रैफिक का दबाव सामान्य से अधिक व पैदल यात्रियों की दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है । इस स्काईवॉक के निर्माण होने से पैदल यात्रियों को जोखिममुक्त रोड क्रोसिंग व वाहन ट्रैफिक से निजात मिलेगी।

क्यों इतना अहम है यह स्काईवॉक

गौरतलब है कि सेक्टर 62 और 63 नोएडा के अतिव्यस्त इलाके हैं। आसपास बड़ी संख्या में दफ्तर और कारखाने हैं। हर दिन हजारों लोग इनमें काम करने के लिए आते हैं। सुबह और शाम के समय यहां बहुत भीड़ होती है। एक तो गाड़ियों की भरमार और ऊपर से कई रास्तों का मिलान। ऐसे में इस चौराहे को पार करना काफी मुश्किल होता है। कई बार लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं तो अक्सर जाम भी लगता है। उम्मीद की जा रही है कि स्काईवॉक बन जाने से लोग आसानी से क्रॉस कर पाएंगे और गाड़ियां भी अपनी रफ्तार से चल पाएंगी।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Ncr News
