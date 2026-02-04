नोएडा को बड़ा तोहफा; हर दिन 50 हजार से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा

संक्षेप: नोएडा-गाजियाबाद और दिल्ली के बीच आवाजाही करने वाले करीब 50 हजार लोगों को हर दिन फायदा मिलेगा। इस उद्देश्य के साथ NH-9 के पास नोएडा सेक्टर- 62 और सेक्टर-63 मॉडल टाउन गोल चक्कर पर 'स्काईवॉक' बनाया जा रहा है।

नोएडा-गाजियाबाद और दिल्ली के बीच आवाजाही करने वाले करीब 50 हजार लोगों को हर दिन फायदा मिलेगा। इस उद्देश्य के साथ NH-9 के पास नोएडा सेक्टर- 62 और सेक्टर-63 मॉडल टाउन गोल चक्कर पर 'स्काईवॉक' बनाया जा रहा है। नोएडा के सांसद महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह ने एक साथ मिलकर बुधवार को इसका शिलान्यास किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

विधायक पंकज सिंह ने बताया कि यह स्काईवॉक वृताकार आकृति का होगा। जो इस गोलचक्कर के चारों ओर घूमेगा और सभी रास्तों से इसमें चढ़ने और दूसरी तरफ उतरने की सुविधा होगी। लगभग 26 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत बनने वाली स्काईवॉक में सुरक्षा की दृष्टि से स्टील की छत होगी। पिलरो पर टिका पूरा स्ट्रक्चर होगा। इसमें चार स्थानों पर एंट्री और एग्जिट पर लिफ्ट और एक्सीलेटर भी लगाए जाएंगे।

हर दिन करीब 50 हजार लोग पैदल गुजरते हैं यहां से विधायक ने कहा कि इस जगह प्रतिदिन नोएडा गाज़ियाबाद ,दिल्ली आने जाने वाले लगभग 50,000 पैदल यात्रियों द्वारा रोड क्रॉस किया जाता है जिसके कारण क्रॉसिंग के निकट मुख्य मार्ग को ट्रैफिक का दबाव सामान्य से अधिक व पैदल यात्रियों की दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है । इस स्काईवॉक के निर्माण होने से पैदल यात्रियों को जोखिममुक्त रोड क्रोसिंग व वाहन ट्रैफिक से निजात मिलेगी।