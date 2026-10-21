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काम की बात: नोएडा में नए 6 लेन एलिवेटेड रोड की DPR तैयार, इन सेक्टरों से होकर गुजरेगा रास्ता

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा में सेक्टर-3 सेक्टर-60 तक 6 लेन का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। आईआईटी रुड़की ने इसकी डीपीआर तैयार कर ली है। इस पर करीब 850 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 5.49 किलोमीटर लंबे इस रोड के बनने से डीएनडी से सेक्टर-62 तक का सफर आसान हो जाएगा।

elevated road representative image
नोएडा में नए 6 लेन एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार।

नोएडा में सेक्टर-3 रजनीगंधा अंडरपास से सेक्टर-60 तक बनने वाले 5.49 किलोमीटर लंबे छह लेन के एलिवेटेड रोड की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो गई है। नोएडा प्राधिकरण ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (आईआईटी रुड़की) से इस डीपीआर को बनवाया है। उम्मीद है कि आईआईटी रुड़की सप्ताहभर में प्राधिकरण को यह डीपीआर सौंप देगी।

जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की यह परियोजना करीब 850 करोड़ रुपये के बजट से पूरी की जाएगी। प्राधिकरण ने रजनीगंधा अंडरपास के सामने से बनने वाले प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के अलाइनमेंट में संशोधन के लिए पिछले दिनों मंजूरी दी थी। अलाइनमेंट फाइनल न होने के कारण यह महत्वाकांक्षी परियोजना लंबे समय से लटकी हुई थी।

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डीएनडी से सेक्टर-62 तक का सफर होगा आसान

परियोजना का सबसे जटिल भाग सेक्टर-12 और सेक्टर-22 के टी-पॉइंट को माना जा रहा है। यहां एलिवेटेड रोड को मोड़ने के लिए विशेष कर्व डिजाइन किया गया है। इसी वजह से आईआईटी रुड़की ने इस हिस्से के डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया है। इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के बाद डीएनडी से सेक्टर-62 तक का सफर काफी आसान हो जाएगा।

इन सेक्टरों से होकर गुजरेगा रोड

यह एलिवेटेड मार्ग सेक्टर-3 से शुरू होकर सेक्टर-10, सेक्टर-12, सेक्टर-22 टी-पॉइंट और सेक्टर-57 होते हुए सेक्टर-60 तक पहुंचेगी। इस रोड के बनने से डीएनडी से सेक्टर-60 पहुंचना आसान हो जाएगा।

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एलिवेटेड रोड पर गड्ढे की जांच शुरू

वहीं नोएडा सेक्टर-33 इस्कॉन मंदिर के पास एलिवेटेड रोड के बीचोंबीच मंगलवार को फिर गड्ढा हो गया। प्राधिकरण ने इसकी बैरिकेडिंग करा दी है। प्राधिकरण ने आईआईटी रुड़की और सेतु निगम से गड्ढे की जांच शुरू करवा दी है। सेक्टर-27 से सेक्टर-60 तक बने 4.8 किलोमीटर के एलिवेटेड रोड पर सेक्टर-33 के सामने सेक्टर-18 की ओर जाने वाली सड़क पर गड्ढा हुआ। यहां रविवार को पहले ऊपर की बिटुमिन धंसी थी, जिसकी मरम्मत करवाकर प्राधिकरण ने वाहनों का आवागम शुरू करवा दिया था। प्राधिकरण इंजीनियरों के मुताबिक यह गड्ढा करीब आधे वर्ग मीटर में हुआ है। सड़क की रोड़ी-गिट्टी बिटुमिन अगर टूटती या धंसती तो परेशानी बढ़ सकती है। सेतु निगम के इंजीनियर भी बीच एलिवेटेड पर यह गड्ढा होने का कारण नहीं तलाश पाए, इसलिए स्ट्रक्चरल तकनीकी परीक्षण करवाने का निर्णय लिया गया है।

पहले भी गड्ढा हो चुका

गड्ढे के कारण सेक्टर-61 की तरफ से आने वाले वाहन चालकों को परेशानी हुई। एलिवेटेड रोड की लगभग दो लाइन में आवागम प्रभावित हो रहा है। पिछले महीने भी सेक्टर-18 की तरफ उतरते समय सड़क धंस गई थी। उस समय भी गहरा गड्ढा हो गया था। ऐसे में लोग एलिवेटेड रोड के निर्माण को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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