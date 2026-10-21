नोएडा में सेक्टर-3 सेक्टर-60 तक 6 लेन का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। आईआईटी रुड़की ने इसकी डीपीआर तैयार कर ली है। इस पर करीब 850 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 5.49 किलोमीटर लंबे इस रोड के बनने से डीएनडी से सेक्टर-62 तक का सफर आसान हो जाएगा।

नोएडा में सेक्टर-3 रजनीगंधा अंडरपास से सेक्टर-60 तक बनने वाले 5.49 किलोमीटर लंबे छह लेन के एलिवेटेड रोड की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो गई है। नोएडा प्राधिकरण ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (आईआईटी रुड़की) से इस डीपीआर को बनवाया है। उम्मीद है कि आईआईटी रुड़की सप्ताहभर में प्राधिकरण को यह डीपीआर सौंप देगी।

जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की यह परियोजना करीब 850 करोड़ रुपये के बजट से पूरी की जाएगी। प्राधिकरण ने रजनीगंधा अंडरपास के सामने से बनने वाले प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के अलाइनमेंट में संशोधन के लिए पिछले दिनों मंजूरी दी थी। अलाइनमेंट फाइनल न होने के कारण यह महत्वाकांक्षी परियोजना लंबे समय से लटकी हुई थी।

डीएनडी से सेक्टर-62 तक का सफर होगा आसान परियोजना का सबसे जटिल भाग सेक्टर-12 और सेक्टर-22 के टी-पॉइंट को माना जा रहा है। यहां एलिवेटेड रोड को मोड़ने के लिए विशेष कर्व डिजाइन किया गया है। इसी वजह से आईआईटी रुड़की ने इस हिस्से के डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया है। इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के बाद डीएनडी से सेक्टर-62 तक का सफर काफी आसान हो जाएगा।

इन सेक्टरों से होकर गुजरेगा रोड यह एलिवेटेड मार्ग सेक्टर-3 से शुरू होकर सेक्टर-10, सेक्टर-12, सेक्टर-22 टी-पॉइंट और सेक्टर-57 होते हुए सेक्टर-60 तक पहुंचेगी। इस रोड के बनने से डीएनडी से सेक्टर-60 पहुंचना आसान हो जाएगा।

एलिवेटेड रोड पर गड्ढे की जांच शुरू वहीं नोएडा सेक्टर-33 इस्कॉन मंदिर के पास एलिवेटेड रोड के बीचोंबीच मंगलवार को फिर गड्ढा हो गया। प्राधिकरण ने इसकी बैरिकेडिंग करा दी है। प्राधिकरण ने आईआईटी रुड़की और सेतु निगम से गड्ढे की जांच शुरू करवा दी है। सेक्टर-27 से सेक्टर-60 तक बने 4.8 किलोमीटर के एलिवेटेड रोड पर सेक्टर-33 के सामने सेक्टर-18 की ओर जाने वाली सड़क पर गड्ढा हुआ। यहां रविवार को पहले ऊपर की बिटुमिन धंसी थी, जिसकी मरम्मत करवाकर प्राधिकरण ने वाहनों का आवागम शुरू करवा दिया था। प्राधिकरण इंजीनियरों के मुताबिक यह गड्ढा करीब आधे वर्ग मीटर में हुआ है। सड़क की रोड़ी-गिट्टी बिटुमिन अगर टूटती या धंसती तो परेशानी बढ़ सकती है। सेतु निगम के इंजीनियर भी बीच एलिवेटेड पर यह गड्ढा होने का कारण नहीं तलाश पाए, इसलिए स्ट्रक्चरल तकनीकी परीक्षण करवाने का निर्णय लिया गया है।