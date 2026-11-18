SIR के बाद नोए़ा में बढ़े 22 हजार वोटर्स, इस इलाके में सबसे ज्यादा; कब तक जोड़े जाएंगे नाम
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधित कराने के लिए चार दिन विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इनमें बूथ लेवल अधिकारी लोगों का सहयोग करेंगे। इसके अलावा वह आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
नोएडा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद 22,346 नए मतदाता और जुड़े हैं। मंगलवार को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार अब जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 15,27,428 हो गई है, जो अप्रैल में एसआईआर के बाद 15,05,082 थी। अपर जिलाधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया। यह सूची बीएलओ, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध भी करा दी गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ डीएम मेधा रूपम ने बैठक की। उन्हें क्षेत्रवार मतदाता सूची की बूथवार मुद्रित एवं डिजिटल प्रतियां उपलब्ध कराई गईं। लोग संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर सूची में अपना और अपने परिवार के सदस्य का नाम देख सकते हैं। साथ ही 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी।
इस अवधि में पात्र मतदाता, मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने, अपात्र नामों को अपमार्जित कराने तथा किसी प्रविष्टि में संशोधन के लिए निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन कर सकेंगे। वहीं, अब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को होगा। इसके अलावा 10 अप्रैल को एसआईआर के तहत कुल मतदाताओं की संख्या 1505082 थी, जो अब बढ़कर 1527428 हो गई है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद 22346 मतदाताओं ने अपना नाम शामिल कराया है। तीन ट्रांसजेंडर के नाम कम हुए।
मतदाता सूची में चार दिन तक नाम जोड़े जाएंगे
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधित कराने के लिए चार दिन विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इनमें बूथ लेवल अधिकारी लोगों का सहयोग करेंगे। इसके अलावा वह आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
दावे और आपत्तियां लेने के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। इन तिथियों पर सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) उपस्थित रहकर मतदाताओं को आवश्यक जानकारी एवं सहयोग प्रदान करेंगे। मतदाता सूची में नया नाम सम्मिलित कराने के लिए फार्म-6, नाम अपमार्जित कराने के लिए फार्म-7 और निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि में संशोधन, मतदाता फोटो पहचान पत्र के प्रतिस्थापन, दिव्यांग मतदाता के रूप में चिन्हांकन अथवा निवास परिवर्तन के लिए फार्म-8 भरकर बीएलओ, पदाभिहित व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकेगा।
दादरी में सबसे ज्यादा 12 हजार मतदाता बढ़े
दादरी में सर्वाधिक 12148 नए मतदाता जुड़े हैं। वहीं, नोएडा में 6041 और जेवर में 4157 मतदाताओं ने सूची में अपने नाम शामिल कराए। इसके अलावा तीनों तहसीलों में महिला और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर रही। करीब 11345 पुरुष और 11001 महिलाओं ने सूची में अपने नाम शामिल कराए।
जिले में सेना के ठिकानों और ऐसे प्रतिबंधित इलाकों में जहां आम लोगों का जाना मना है, वहां जनगणना का काम बाहर से आने वाले कर्मचारियों की जगह संबंधित विभागों के अपने कर्मचारी ही करेंगे। इसको लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में जनगणना विभाग के उपनिदेशक अभिमन्यु सिंह ने संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। कर्मचारियों को बताया कि लोगों की गिनती कैसे करनी है और परिवारों से जुड़ी जानकारी किस तरह दर्ज करनी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे 30 नवंबर तक https://se.census.gov.in पर जाकर अपनी और अपने परिवार की जानकारी खुद भरें।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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