नोएडा के मंदिर से छह किलो चांदी और मुकुट चोरी, गेट की कुंडी काटकर अंदर घुसे चोर

संक्षेप: नोएडा के सेक्टर-12 स्थित शिव दुर्गा मंदिर के गर्भगृह से मंगलवार रात बदमाशों ने गेट की कुंडी काटकर भोले बाबा की पिंडी पर जड़ी पांच-छह किलो चांदी और मूर्तियों के मुकुट चोरी कर लिए, साथ ही पिंडी को भी नुकसान पहुंचाया।

Thu, 16 Oct 2025 08:51 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा के सेक्टर-12 के बी ब्लॉक स्थित शिव दुर्गा मंदिर के गर्भगृह से बदमाश मंगलवार रात भोले बाबा की पिंडी पर जड़ी पांच-छह किलो चांदी और मूर्तियों से मुकुट चोरी कर ले गए। सेवादार के बुधवार सुबह मंदिर पहुंचने पर चोरी का पता चला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

सेक्टर-12 में शिव दुर्गा मंदिर है। बदमाश मंगलवार देर रात मंदिर के गेट की कुंडी काटकर अंदर घुसे। वहां भोले बाबा की पिंडी पर जड़ी चांदी को चोरी कर लिया। चोरी करने के दौरान पिंडी को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही, चोर मूर्तियों पर लगे चांदी के मुकुट भी ले गए। बुधवार सुबह सेवादार मंदिर पहुंचे तो गेट खुला था। अंदर सामान तितर-बितर फैला था। यह देखकर वह चौंक गए। जानकारी होने पर मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई।

मंदिर समिति के महासचिव कपिल ने बताया कि चोर मंदिर परिसर से चांदी के चार छत्र और पिंडी पर जड़ा चांदी का पत्र चोरी कर ले गए। करीब पांच-छह किलो चांदी की चोरी हुई है। सेक्टर-24 थाना पुलिस ने बताया कि शिकायत लेकर मामले में जांच कराई जा रही है। आरोपियों की तलाश के लिए दो टीमों का गठन किया गया है।