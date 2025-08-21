Noida security guards beat up a youth with sticks and rods नोएडा में पत्नी से कर रहा था मारपीट, चिल्लाई तो आ गए गार्ड और फोड़ दिया पति का सिर, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsNoida security guards beat up a youth with sticks and rods

नोएडा में पत्नी से कर रहा था मारपीट, चिल्लाई तो आ गए गार्ड और फोड़ दिया पति का सिर

नोएडा के सेक्टर-77 kr अंतरिक्ष कैनबल सोसाइटी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सोसाइटी के चार सिक्योरिटी गार्ड ने एक शख्स को बुरी तरह पीटा और उसका सिर फोड़ दिया।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाThu, 21 Aug 2025 08:52 AM
नोएडा के सेक्टर-77 स्थित अंतरिक्ष कैनबल सोसाइटी में सोमवार को चार सिक्योरिटी गार्डों ने मामूली विवाद में युवक को लाठी-डंडों से पीट दिया। युवक के पीठ,हाथ और पैर में चोट के निशान हैं। उसके सिर में तीन टांके लगे हैं।

पत्नी से हुआ था झगड़ा

मामले में पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-113 थाने की पुलिस ने मारपीट में शामिल चारों सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है,जिसमें पीड़ित अपनी आपबीती बता रहा है। एसीपी ट्विंकल जैन ने बताया कि सेक्टर-77 स्थित सोसाइटी में हर्ष पत्नी संग रहते हैं। सोमवार को दंपती में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। कहासुनी कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई। पत्नी के शोर मचाने पर सिक्योरिटी गार्ड हर्ष के फ्लैट के बाहर पहुंच गए। आरोप है चार सिक्योरिटी गार्ड ने हर्ष के साथ मारपीट की। लाठी-डंडे से हर्ष के शरीर पर हमला किया गया। लोहे की रॉड से प्रहार करने के कारण हर्ष का सिर फट गया।

पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार

बुधवार को घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसमें हर्ष अपने साथ हुई मारपीट के बारे में बता रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि हर्ष के सिर, पीठ और हाथ समेत शरीर के अन्य हिस्से पर चोट के निशान हैं। पीड़ित का कहना है कि सिक्योरिटी गार्डों ने जबरन घर से निकालकर मारपीट की। जिन चारों सिक्योरिटी गार्ड ने मारपीट की उनमें से तीन की ड्यूटी दिन में थी जबकि एक ही रात में थी। फ्लैट के बाहर से पीटते हुए आरोपी गार्ड पीड़ित को नीचे लेकर गए। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सिक्योरिटी गार्ड ओरैया निवासी 18 वर्षीय हर्ष, 23 वर्षीय अंकित कुमार और कृष्णा व फिरोजाबाद निवासी 23 वर्षीय सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया। चारों को न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। कृष्णा की गिरफ्तारी मंगलवार को जबकि अन्य तीन की बुधवार को हुई। पीड़ित ने पुलिस को मारपीट की फुटेज भी उपलब्ध कराने की बात कही है।

पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप

पीड़ित हर्ष का कहना है कि सिक्योरिटी गार्डों की मारपीट मामले में पुलिस ने सही कार्रवाई नहीं की। शिकायत पर केस दर्ज करने की बजाय पुलिस ने एनसीआर के लिए दबाव बनाया। मामले ने जब बुधवार को तूल पकड़ा तब जाकर पुलिस ने आरोपी गार्डों के खिलाफ कार्रवाई की। मारपीट क्यों हुई, पुलिस इसकी भी जानकारी जुटा रही है।