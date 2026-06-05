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नोएडा में सोसाइटी की हाईराइज बिल्डिंग में लगी भीषण आग, राहत और बचाव कार्य जारी

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा में शुक्रवार सुबह सेक्टर 74 की एक हाई राइज बिल्डिंग में आग लग गई। आग इमारत के 12वें फ्लोर पर लगी है। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं दमकल की 8 गाड़ियां राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं।

नोएडा में सोसाइटी की हाईराइज बिल्डिंग में लगी भीषण आग, राहत और बचाव कार्य जारी

नोएडा सेक्टर 74 की एक हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुटी है। इमारत को खाली करा लिया गया है। अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं हैं।

जानकारी के अनुसार, सेक्टर 74 की आइवी काउंटी सोसाइटी में एक टावर के 12वें फ्लोर पर शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। तेजी से फैली आग ने कुछ देर में पूरे फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंच कर स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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