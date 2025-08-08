नोएडा में यहां बन रहा बेहद खास स्काईवॉक, शून्य जैसा होगा आकार

नोएडा के सेक्टर-62 में शून्य के आकार का स्काईवॉक बनने वाला है। ये स्काईवॉक एक साल में बनकर तैयार होगा। स्काईवॉक के बनने के बाद यहां गोल चक्कर पर लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी।

नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-62 मॉडल टाउन गोलचक्कर पर बनने वाले जिले के पहले शून्य आकार के स्काईवॉक के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इसको बनाने के लिए 21 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। 22 अगस्त को टेंडर खोला जाएगा। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद यह स्काईवॉक एक वर्ष में बनकर तैयार होगा।

सेक्टर-62 के जाम से मिलेगा निजात यह स्काईवॉक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बने एफओबी को छोड़ते हुए छिजारसी की तरफ जीरो आकार में बनाया जाएगा। स्काईवॉक के निर्माण से सेक्टर-62 में लगने वाले जाम की समस्या का समाधान होगा। इसका निर्माण करीब 28 करोड़ की लागत से होगा। आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में इस परियोजना के डिजाइन और बजट को मंजूरी दी थी। मॉडल टाउन गोलचक्कर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से सटा हुआ है।