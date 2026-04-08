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Traffic Advisory: नोएडा सेक्टर 62 के पास 2 महीने बंद रहेगी सर्विस रोड, गाजियाबाद के लिए बदलें रास्ता

Apr 08, 2026 05:45 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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Traffic Advisory: नोएडा सेक्टर 62 के पास गाजियाबाद की तरफ जाने वाली सर्विस रोड (P386 के पास) को 2 महीनों के लिए बंद किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह मेट्रो का काम बताया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने इसकी जानकारी देते हुए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

Traffic Advisory: नोएडा सेक्टर 62 के पास 2 महीने बंद रहेगी सर्विस रोड, गाजियाबाद के लिए बदलें रास्ता

Traffic Advisory: नोएडा सेक्टर 62 के पास गाजियाबाद की तरफ जाने वाली सर्विस रोड (P386 के पास) को 2 महीनों के लिए बंद किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह मेट्रो का काम बताया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने इसकी जानकारी देते हुए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस के नियमों को मानने को कहा गया है।

2 महीने बंद रहेगी सर्विस रोड

ट्रैफिक एडवायजरी के मुताबिक, ये सर्विस रोड 9 अप्रैल 2026 से लेकर 10 जून 2026 तक बंद रहेगी। इसके पीछे की वजह है मेट्रो का काम। DMRC के ट्वीट के मुताबिक, मेट्रो लाइन III (नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी) पर काम चल रहा है। इस हिस्से का इस्तेमाल 'train reversal facility' यानि मेट्रो ट्रेन का अपनी दिशा बदलने के लिए किया जाएगा। यहां खास तरह के दो स्टील स्ट्रक्चर लगाए जाएंगे। इसके चलते सर्विस रोड को बंद किया गया है।

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वैकल्पिक रास्ते की दी गई सलाह

ट्रैफिक पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे पहले से ही अपने सफर की योजना बनाएं और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। खासतौर पर सेक्टर 62 से गाजियाबाद की ओर जाने वाले वाहन चालकों को मुख्य हाईवे या अन्य डायवर्जन रूट का उपयोग करना होगा।

ट्रैफिक कर्मियों की माने बात, पहले से तय करें रूट

अधिकारियों ने यह भी कहा है कि मौके पर ट्रैफिक कर्मी तैनात रहेंगे, जो वाहन चालकों को दिशा-निर्देश देंगे। साथ ही, लोगों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अनावश्यक जाम से बचने के लिए तय रूट्स का ही इस्तेमाल करें। मेट्रो विस्तार परियोजना के पूरा होने के बाद इस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था और बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल, अगले दो महीनों तक यात्रियों को थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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