कब खुलेगा दिल्ली और नोएडा मेट्रो को जोड़ने वाला स्काईवॉक? आग गई तारीख
दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला स्काईवॉक कब खुलेगा,यह सवाल हर उस यात्री के मन में है जो इस रूट पर रोजाना सफर करता है। पहले इसके खुलने की तारीख 2 अक्टूबर थी,लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी यह अब तक नहीं खुला है। अब इस मसले पर खुद नोएडा अथॉरिटी ने जवाब दिया है। अभी स्काईवॉक को लेकर कुछ काम बाकी है और माना जा रहा है कि इसे नवंबर के बाद आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा।
नोएडा अथॉरिटी ने अपने पत्र में कहा कि आई०जी०आर०एस० में शिकायतकर्ता विपुल गर्ग ने अवगत कराया है कि नोएडा सेक्टर 51 स्काईवॉक अभी तक शुरू नहीं हुआ,भ्रष्ट एजेंसियों की अब जांच होनी चाहिए। उपरोक्त शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराना कि सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन से सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन के मध्य निर्माणाधीन स्काई वॉक का कार्य लगभग 15 नवम्बर 2025 तक पूर्ण करा दिया जाएगा। इसके बाद स्काई वॉक को आम जनमानस के आवागमन हेतु संचालित किया जाना प्रस्तावित होगा।
बता दें कि यह स्काईवॉक 420 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है। यह पूरी तरह से ए.सी.(एयर कंडीशनर) वाला है। इसमें चलने के लिए मूविंग वॉकवे (जिसे ट्रैवेलटर कहते हैं) और लिफ्ट की सुविधा भी दी गई है। यह ट्रैवेलटर 0.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। इस स्काईवॉक को बनाने में कुल 40 करोड़ रुपये का खर्च आया है। इस स्काईवॉक से न केवल दोनों मेट्रो लाइनों को सीधे जोड़ा जा सकेगा,बल्कि यात्रियों को बार-बार टिकट लेने की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी।