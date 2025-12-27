Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida sector 22 minor boy rental thar accident injured viral video police case
गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए किराए पर ली थार, नाबालिग ने नोएडा की सड़क पर मचाया उत्पात

संक्षेप:

दिल्ली के एक नाबालिग लड़के ने शो-ऑफ के लिए किराए पर ली थार से नोएडा में कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें तीन लोग घायल हो गए; पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर गाड़ी जब्त कर ली है।

Dec 27, 2025 09:04 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा के सेक्टर-22 में एक 17 साल के दिल्ली के लड़के ने किराए की महिंद्रा थार से कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में तीन लोग घायल हो गए। लड़का अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड को घुमा रहा था और परिवार वालों को देखकर घबरा गया। भागने की जल्दबाजी में उसने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया।

शो-ऑफ के लिए किराए पर ली थार

लड़का दिल्ली का रहने वाला है। उसने घर से चुपके से 10 हजार रुपये जुटाए और 24 घंटे से ज्यादा समय दोस्तों के साथ बाहर बिताया। गुरुवार शाम को उसने ऑनलाइन सर्च करके ग्रेटर नोएडा की एक एजेंसी से थार किराए पर ली। वह नाबालिग था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। फिर वह थार लेकर सेक्टर-22 में ESIC के पास अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा। दोनों कार में बैठे थे।

परिवार को देखा, तो भागने लगा

अचानक लड़के की नजर परिवार वालों पर पड़ी, जो उसे ढूंढते हुए आ रहे थे। वह घबरा गया और थार को रिवर्स करके तेजी से भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने दो कारों, दो स्कूटरों और एक बुलेट मोटरसाइकल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बुलेट का फ्यूल टैंक फट गया। सड़क पर वाहन बिखर गए और अफरा-तफरी मच गई।

हादसे में तीन लोग घायल हुए। एक व्यक्ति को सिर में गंभीर चोट लगी और वह अस्पताल में भर्ती है। बाकी दो को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पुलिस ने कार जब्त की, केस दर्ज

स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर थार जब्त कर ली और कार में सवार दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया। बुलेट के मालिक सौरव राणा ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने लापरवाही से ड्राइविंग, जान जोखिम में डालने और उपद्रव की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Noida News
