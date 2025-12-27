गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए किराए पर ली थार, नाबालिग ने नोएडा की सड़क पर मचाया उत्पात

संक्षेप: दिल्ली के एक नाबालिग लड़के ने शो-ऑफ के लिए किराए पर ली थार से नोएडा में कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें तीन लोग घायल हो गए; पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर गाड़ी जब्त कर ली है।

नोएडा के सेक्टर-22 में एक 17 साल के दिल्ली के लड़के ने किराए की महिंद्रा थार से कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में तीन लोग घायल हो गए। लड़का अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड को घुमा रहा था और परिवार वालों को देखकर घबरा गया। भागने की जल्दबाजी में उसने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया।

शो-ऑफ के लिए किराए पर ली थार लड़का दिल्ली का रहने वाला है। उसने घर से चुपके से 10 हजार रुपये जुटाए और 24 घंटे से ज्यादा समय दोस्तों के साथ बाहर बिताया। गुरुवार शाम को उसने ऑनलाइन सर्च करके ग्रेटर नोएडा की एक एजेंसी से थार किराए पर ली। वह नाबालिग था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। फिर वह थार लेकर सेक्टर-22 में ESIC के पास अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा। दोनों कार में बैठे थे।

परिवार को देखा, तो भागने लगा अचानक लड़के की नजर परिवार वालों पर पड़ी, जो उसे ढूंढते हुए आ रहे थे। वह घबरा गया और थार को रिवर्स करके तेजी से भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने दो कारों, दो स्कूटरों और एक बुलेट मोटरसाइकल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बुलेट का फ्यूल टैंक फट गया। सड़क पर वाहन बिखर गए और अफरा-तफरी मच गई।

हादसे में तीन लोग घायल हुए। एक व्यक्ति को सिर में गंभीर चोट लगी और वह अस्पताल में भर्ती है। बाकी दो को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।