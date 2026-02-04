नोएडा इंजीनियर की मौत मामले में बड़ा खुलासा, बिल्डर ने नियमों के खिलाफ खोदा 70 फीट गहरा गड्ढा

संक्षेप: नोएडा सेक्टर-150 में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में एसआईटी जांच में खुलासा हुआ है कि बिल्डर ने एक बेसमेंट की अनुमति के बावजूद तय सीमा से छह गुना अधिक, करीब 70 फीट गहरा अवैध गड्ढा खोदा था।

नोएडा के सेक्टर-150 के जिस गड्ढे में 16 जनवरी की रात गिरकर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हुई, वह नियमों का उल्लंघन कर खोदा गया था। बिल्डर ने इस भूखंड पर एक बेसमेंट बनाने के लिए प्राधिकरण से नक्शा पास कराया, जबकि इसकी छह गुना तक खुदाई करा दी।

प्राधिकरण की ओर से एसआईटी को दी गई जानकारी में यह खुलासा हुआ है। जिस भूखंड में हादसा हुआ, वह उपविभाजन होने बाद विजटाउन बिल्डर को मिला था। वैसे प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स सिटी का यह भूखंड नंबर-2 लोटस ग्रीन बिल्डर को आवंटित किया था। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक विजटाउन बिल्डर ने सिर्फ एक बेसमेंट का नक्शा नोएडा से पास कराया था। उसके बाद बिल्डर ने खनन विभाग से पहले तीन मीटर और फिर पांच मीटर खुदाई की एनओसी ली थी। ऐसे में आठ मीटर की अनुमति खनन विभाग से ली गई। इस हिसाब से करीब दो बेसमेंट बन सकते हैं, लेकिन बिल्डर ने मौके पर नक्शा मंजूर से छह गुना अधिक खुदाई करा दी थी। इस गड्ढे की गहराई 60-70 फिट बताई जा रही है। हालांकि, भूखंड से संबंधित संशोधित नक्शे को बाद में प्राधिकरण ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन तब तक यहां गहरा गड्ढा खुद चुका था।

12 मंजिल की इमारत बननी थी अधिकारियों के मुताबिक यह भूखंड 27185 वर्ग मीटर का है। इस भूखंड पर वर्ष 2017 में 12 मंजिल की इमारत बनाने का नक्शा पास किया गया था। इसमें एक बेसमेंट बनाने की अनुमति दी गई थी। नक्शे के हिसाब से 644 वाहनों की पार्किंग बननी थी।

भूखंड से संबंधित मामले न्यायालयों में विचाराधीन इस भूखंड और स्पोर्ट्स सिटी से जुड़े मामले अलग-अलग न्यायालयों में विचाराधीन हैं। इस भूखंड से संबंधित मामला दिल्ली की व्यावसायिक न्यायालय और पूरी स्पोर्ट्स सिटी का मामला उच्चतम न्यायालय में है। इस भूखंड से संबंधित मामले न्यायालय में होने के कारण प्राधिकरण आवंटन निरस्त नहीं कर पा रहा है।