नोएडा के इस सेक्टर में मिलने वाली है खास सुविधा, इंजीनियर युवराज की मौत से सबक
नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में डूबने से मौत अब सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी करने के लिए खास प्लान बनाया गया है।
नोएडा सेक्टर-150 को सर्विलांस सिक्योरिटी सिस्टम से लैस किया जाएगा। इस सेक्टर में करीब 30 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए जारी किए टेंडर में एजेंसी का चयन कर लिया है। अगले महीने से सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू हो जाएगा।
इस साल 16 जनवरी की रात सेक्टर-150 में कार सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद यहां सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्राधिकरण की खूब फजीहत हुई थी। अब प्राधिकरण ने इस सेक्टर के लिए सर्विलांस सिक्योरिटी सिस्टम परियोजना तैयार की है। इसमें सेक्टर के अंदर की 10 किलोमीटर लंबी सड़कों पर अलग-अलग अलग जगहों पर कैमरे लगेंगे। इसके साथ ही इन कैमरों को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की लाइन बिछेगी।
सीसीटीवी कैमरों को केंद्रीय स्क्रीन से जोड़ा जाएगा
अधिकारियों ने बताया कि 92 लाख 55 हजार 25 हजार रुपये लागत की इस परियोजना के लिए प्राधिकरण ने एजेंसी का चयन कर लिया है। अधिकारियों का दावा है कि अगस्त में काम शुरू करवा दिया जाएगा। सभी सीसीटीवी कैमरों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन के माध्यम से एक केंद्रीय स्क्रीन से जोड़ा जाएगा।
यह स्क्रीन नजदीकी पुलिस चौकी में स्थापित की जाएगी। इससे पुलिस को आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। भविष्य में इस प्रणाली को नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेस-वे पर बने हाईवे ट्रैफिक मॉनीटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। सभी कैमरे नाइट-विजन क्षमता वाले होंगे। प्राधिकरण के महाप्रबंधक आरपी सिंह ने बताया कि टेंडर में एक एजेंसी का चयन कर लिया गया है।
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अदिति शर्मा
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