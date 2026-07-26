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नोएडा के इस सेक्टर में मिलने वाली है खास सुविधा, इंजीनियर युवराज की मौत से सबक

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा के सेक्टर 150 में  सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में डूबने से मौत अब सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी करने के लिए खास प्लान बनाया गया है। 

Noida police
नोएडा पुलिस

नोएडा सेक्टर-150 को सर्विलांस सिक्योरिटी सिस्टम से लैस किया जाएगा। इस सेक्टर में करीब 30 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए जारी किए टेंडर में एजेंसी का चयन कर लिया है। अगले महीने से सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू हो जाएगा।

इस साल 16 जनवरी की रात सेक्टर-150 में कार सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद यहां सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्राधिकरण की खूब फजीहत हुई थी। अब प्राधिकरण ने इस सेक्टर के लिए सर्विलांस सिक्योरिटी सिस्टम परियोजना तैयार की है। इसमें सेक्टर के अंदर की 10 किलोमीटर लंबी सड़कों पर अलग-अलग अलग जगहों पर कैमरे लगेंगे। इसके साथ ही इन कैमरों को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की लाइन बिछेगी।

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सीसीटीवी कैमरों को केंद्रीय स्क्रीन से जोड़ा जाएगा

अधिकारियों ने बताया कि 92 लाख 55 हजार 25 हजार रुपये लागत की इस परियोजना के लिए प्राधिकरण ने एजेंसी का चयन कर लिया है। अधिकारियों का दावा है कि अगस्त में काम शुरू करवा दिया जाएगा। सभी सीसीटीवी कैमरों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन के माध्यम से एक केंद्रीय स्क्रीन से जोड़ा जाएगा।

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यह स्क्रीन नजदीकी पुलिस चौकी में स्थापित की जाएगी। इससे पुलिस को आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। भविष्य में इस प्रणाली को नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेस-वे पर बने हाईवे ट्रैफिक मॉनीटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। सभी कैमरे नाइट-विजन क्षमता वाले होंगे। प्राधिकरण के महाप्रबंधक आरपी सिंह ने बताया कि टेंडर में एक एजेंसी का चयन कर लिया गया है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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