नोएडा की हाईराइज सोसाइटी में AC फटने से कई फ्लैटों में लगी आग, CM योगी ने लिया संज्ञान

Noida Aranya Society Fire : उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां सेक्टर-119 की अरण्य सोसाइटी के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई, जिसने आसपास के कई फ्लैटों को अपनी चपेट में ले लिया। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

नोएडा में सोमवार सुबह सेक्टर-119 की एक हाईराइज हाउसिंग सोसाइटी के कई फ्लैटों भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, एक फ्लैट में एसी फटने या शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, सेक्टर-113 थाना अंतर्गत आने वाले सेक्टर-119 की अरण्य सोसाइटी के 21वें फ्लोर पर कई फ्लैटों में आज सुबह करीब 8:30 बजे भीषण आग लग गई। तेजी से फैली आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे सोसाइटी परिसर में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। आग लगने के पीछे एक फ्लैट में एसी फटने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस बिल्डिंग के फ्लैटों में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर आसपास के फ्लैटों को भी एहतियातन खाली करा लिया गया। स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। सोसाइटी में लोगों की भारी भीड़ जमा है और आग पर काबू पा लिया गया है।

1 घंटे में आग पर पाया काबू आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां और एक हाइड्रोलिक वाहन तुरंत मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने फायर फाइटिंग उपकरणों की मदद से करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। आग की चपेट में आने से फ्लैटों में रखा घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फायर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आग के कारणों की जांच की जा रही है। समय रहते आग पर काबू पा लेने से आग को अन्य फ्लोर तक फैलने से रोक लिया गया। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है।

सीएम योगी ने अफसरों को मौके पर पहुंचने के दिए निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में आग लगने की घटना का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए। योगी ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने और घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया। प्रशासन को सभी स्तरों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। सीएम ने राहत कार्यों की लगातार निगरानी करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि बीते 24 दिन में हाईराजइज सोसाइटी के फ्लैटों में आग लगने की यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले इसी महीने की 5 जून को भी नोएडा सेक्टर 74 की एक सोसाइटी के कई फ्लैटों में आग लग गई थी।