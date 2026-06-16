नोएडा से दिल्ली के आनंद विहार तक भी चलेंगी ई-बसें, समझिए पूरा रूट मैप

नोएडा और दिल्ली आने-जाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। नोएडा से अक्षरधाम होते हुए आनंद विहार स्टेशन तक ई-बसें चलाई जाएंगी। आज से इस नए रूट की शुरुआत होने जा रही है। जानिए नोएडा सिटी बस सेवा का रूट नंबर-5 पर किन रास्तों से होकर गुजरेगा।

नोएडा से दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अब आनंद विहार तक ई-बसें चलाई जाएंगी। नोएडा प्राधिकरण नें पांचवें रूट पर नोएडा से अक्षरधाम मंदिर होते हुए आनंद विहार स्टेशन तक ई-बसें चलाने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत मंगलवार से होने जा रही है। सभी पांचों रूट पर 15-15 मिनट के अंतराल में लोगों को बसें मिलेंगी।

प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि 12 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई-बसों के संचालन के लिए हरी झंडी दिखाई थी। अब सोमवार से 100 इलेक्ट्रिक और 10 डबल डेकर बसें चलनी शुरू हो गई हैं। प्राधिकरण द्वारा सोमवार को नोएडा से दिल्ली के बीच भी बसें चलाने का निर्णय लिया गया। लोगों को 15-15 मिनट के अंतराल में निर्धारित रूट पर बसें मिला करेंगी।

20 से 50 रुपये के बीच होगा किराया इन ई-बसों का 20, 30 और 50 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। सभी बसें सुबह 5 से रात 10 बजे तक चला करेंगी। इनमें रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग की डिजिटल सुविधा भी मिलेगी। बसों का संचालन यूपी रोडवेज कर रहा है।

सोमवार को बसों की दिक्कत रही नोएडा एयरपोर्ट से हवाई सफर शुरू होने के पहले दिन ई-बसों को लेकर दिक्कतें भी नजर आईं। एयरपोर्ट तक बसें कम संख्या में पहुंचीं। इनमें प्राइवेट बसों की संख्या अधिक रही।

बॉटेनिकल गार्डन से इन रूटों पर चलेंगी बसें रूट नंबर - 1 : नोएडा सेक्टर-38ए बॉटेनिकल गार्डन से गोल्फ कोर्स, सिटी सेंटर, होशियारपुर, सेक्टर-51, पर्थला गोलचक्कर, गौर चौक, एक मूर्ति गोलचक्कर होते हुए परी चौक।

रूट नंबर-2 : बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर-44, छलेरा, एमिटी स्कूल, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, परी चौक, दनकौर, रबुपुरा, जेवर एयरपोर्ट।

रूट नंबर-3 : बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर-37 अंडरपास, छलेरा, आगाहपुर, बरौला, सेक्टर - 50 मेट्रो स्टेशन, सेक्टर-75 नॉर्थ आई चौक, सेक्टर-116, फेज टू, सूरजपुर।

रूट नंबर-4 : बॉटेनिकल गार्डन से गोल्फ कोर्स, सिटी सेंटर, सेक्टर- 52, 61, 62 प्रताप विहार गाजियाबाद, आरआरटीएस स्टेशन गाजियाबाद।

रूट नंबर-5 : बॉटेनिकल गार्डन से सेक्टर- 16, सेक्टर- 14ए नोएडा प्रवेश द्वार, अक्षरधाम मंदिर, कौशाम्बी, आनंद विहार स्टेशन।

बस सेवा को सुगम बनाने के लिए टीम गठित ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक बस सेवा को आमजन के लिए सुगम और सफल बनाने के लिए 30 लोगों की टीम गठित की गई है। टीम ने सोमवार से क्षेत्र में सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। इसके बाद आंतरिक रूट तय किए जाएंगे।

अधिकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में पहले चरण में चलने वाली 25 इलेक्ट्रिक बसों को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से युक्त किए जाने की तैयारी चल रही है, ताकि प्राधिकरण के उच्चाधिकारी दफ्तर में बैठकर निगरानी कर सकें। यही नहीं वरिष्ठ अधिकारी बस में सवार होकर स्थिति का जायजा भी लेंगे। ग्रेटर नोएडा में फिलहाल चार प्रमुख रूट तय किए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसें ग्रेटर नोएडा ईस्ट और वेस्ट की मुख्य सड़कों से होते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। सोमवार को इन चार रूटों पर बसों का संचालन किया गया। इसके साथ ही आंतरिक परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जल्द ही नए रूट तय किए जाएंगे। पहले से तय किए रूट की समीक्षा भी की जाएगी।

अर्बन सर्विसेज विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक सन्नी यादव ने बताया कि सिटी बस सेवा के लिए 30 लोगों की टीम गठित की गई है। टीम ने उन इलाकों का सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया है, जहां से अधिक सवारी मिलने की संभावना है। फैक्टरियों में काम करने वाले सबसे ज्यादा श्रमिक कहां पर रहते हैं, और उनके काम पर जाने का रूट यानी रास्ता क्या है। इसका विशेष रूप से पता लगाया जा रहा है। सुबह काम पर जाने और छुट्टी होने के समय के हिसाब से उस सेक्टर के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। गहन सर्वेक्षण के बाद ही रूट तय किए जाएंगे।

बता दें कि ग्रेटर नोएडा में इससे पहले वर्ष 2022 में सिटी बस सेवा शुरू की गई थी। पर्याप्त सवारी न मिलने की वजह से बसों का संचालन बंद करना पड़ा था। इससे पहले भी बस सेवा शुरू की गई थी।

यहां अधिक सवारी मिलने की संभावना ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में खेरली तिराहा, कासना, परी चौक, जगत फार्म, सूरजपुर, हल्दौनी, कुलेसरा, तिलपता और दादरी नगर के अलावा सेक्टर बीटा-1,2, अल्फा-1,2, गामा-1,2, डेल्टा-1, नॉलेज पार्क-1,2,3 आदि स्थानों से अधिक सवारी मिलने की संभावना है। कासना से परी चौक, अल्फा-1, बीटा-1, जगत फार्म, कलेक्ट्रेट, विकास भवन, पुलिस मुख्यालय, सूरजपुर तिराहा, हल्दौनी और कुलेसरा होते हुए नोएडा तक बस अधिक फायदे में रहेगी। सेवा को मजबूत करने के लिए अधिक बसावट वाले सभी सेक्टरों और मेट्रो स्टेशन को जोड़ना होगा।