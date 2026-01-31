Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsNoida scrap mafia Ravi Kana release case Banda jail jailer vikram singh yadav suspended
नोएडा के स्क्रैप माफिया रवि काना रिहाई मामला, बांदा जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव सस्पेंड

नोएडा के स्क्रैप माफिया रवि काना रिहाई मामला, बांदा जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव सस्पेंड

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश की बांदा जेल से रिहा होते ही नोएडा का स्क्रैप माफिया रवि काना गायब हो गया। वहीं नोएडा में दर्ज वसूली के मामले में बी-वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया को बांदा जेल से रिहा किए जाने पर अदालत ने शुक्रवार को सख्त नाराजगी जताई थी।  

Jan 31, 2026 12:54 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
उत्तर प्रदेश की बांदा जेल से रिहा होते ही नोएडा का स्क्रैप माफिया रवि काना गायब हो गया। वहीं नोएडा में दर्ज वसूली के मामले में बी-वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया को बांदा जेल से रिहा किए जाने पर अदालत ने शुक्रवार को सख्त नाराजगी जताई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं मुख्यालय ने बांदा जेल में तैनात जेलर विक्रम सिंह यादव को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई 30 जनवरी 2026 को जारी आदेश के तहत की गई है।

आदेश के मुताबिक, विचाराधीन बंदी रविंद्र सिंह उर्फ रवि नागर उर्फ रवि काना, जो थाना सेक्टर-63 नोएडा के एक गंभीर आपराधिक मामले में वॉन्टेड था, उसे जिला कारागार बांदा से रिहा कर दिया गया। इस मामले में जेलर विक्रम सिंह यादव की भूमिका संदिग्ध पाई गई।

जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा

प्रारंभिक जांच में यह माना गया कि उन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती है, जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली के विपरीत है। इसी आधार पर शासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की है। सस्पेंड रहने की अवधि में विक्रम सिंह यादव को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, लेकिन वे किसी अन्य सेवा, व्यवसाय या निजी कार्य में संलग्न नहीं हो सकेंगे।

क्या है मामला

गौरतलब है कि स्क्रैप माफिया रविन्द्र सिंह उर्फ रवि नागर उर्फ रवि काना के खिलाफ उगाही के मामले में तीन धाराओं में इसी वर्ष जनवरी में सेक्टर-63 थाने में मामला दर्ज किया गया था। वह पहले से ही अन्य मुकदमे में जिला कारागार बांदा में बंद था। इसी दौरान नोएडा पुलिस ने अदालत में पेश कराने के लिए बी-वारंट जारी कराया।

‘रिहाई के बाद आदेश आया’

बांदा जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम ने कहा कि बी-वारंट के तहत 29 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रवि काना को कोर्ट के सामने पेश कराया। कस्टडी को लेकर कोई आदेश नहीं आया तो उसे रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद आदेश मिला।

बी वारंट का मतलब

बी-वारंट का मतलब होता है कि आरोपी को हर हाल में अदालत के सामने पेश किया जाए। बी-वारंट की स्थिति में आरोपी को अदालत से स्पष्ट आदेश मिलने के बाद ही रिहाई मिल सकती है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News Uttar Pradesh News
