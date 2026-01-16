नोएडा में फिर स्कूल बंद, 8वीं क्लास तक के लिए बढ़ाई गईं छुट्टियां; गाजियाबाद में 10-3 वाला आदेश

संक्षेप: जिला प्रशासन ने 16 और 17 जनवरी को 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। 18 को रविवार है। इस तरह अब बच्चों को 19 को ही स्कूल जाना है।

भीषण ठंड और हवा में गलन को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गईं हैं। जिला प्रशासन ने 16 और 17 जनवरी को 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। 18 को रविवार है। इस तरह अब बच्चों को 19 को ही स्कूल जाना है। वहीं, गाजियाबाद में शुक्रवार से स्कूल खुल गए हैं। लेकिन टाइमिंग 10-3 रखने का आदेश दिया गया है।

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने शुक्रवार को कहा कि घने कोहरे और बहुत अधिक ठंड की वजह से पूरे गौतमबुद्धनगर में 8वीं तक के सभी स्कूल शुक्रवार और शनिवार को बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने कहा कि मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए डीएम की ओर से जारी निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। आदेश में कहा गया है, 'नर्सरी से 8वीं तक के सभी स्कूल जो सीबीएससी, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड और अन्य से संबद्ध हैं, 16 और 17 जनवरी को बंद रहेंगे।'

आदेश को सख्ती से पालन करने को कहा गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से कहा गया है कि यदि किसी स्कूल ने आदेश का उल्लंघन किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया था।