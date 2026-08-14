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स्मार्ट क्लास के नाम पर बच्चे देख रहे 4-5 घंटे स्क्रीन! NCR के स्कूलों में कसा शिकंजा, तय हुई लिमिट

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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गौतमबुद्धनगर में स्मार्ट क्लास के नाम पर बच्चों को रोजाना 4-5 घंटे तक स्क्रीन देखने की शिकायतों के बाद प्रशासन ने स्कूलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्राथमिक कक्षाओं में स्क्रीन इस्तेमाल को 30 मिनट और उच्च प्राथमिक में 60 मिनट तक सीमित रखने पर जोर दिया गया है।

स्मार्ट क्लास के नाम पर बच्चे देख रहे 4-5 घंटे स्क्रीन! NCR के स्कूलों में कसा शिकंजा, तय हुई लिमिट
प्रतीकात्मक तस्वीर

स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड के नाम पर स्कूली बच्चों को हर दिन 4 से 5 घंटे तक स्क्रीन देखने की शिकायतों के बाद गौतमबुद्धनगर प्रशासन ने स्कूलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने प्राथमिक कक्षाओं में स्क्रीन के इस्तेमाल को अधिकतम 30 मिनट और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 60 मिनट तक सीमित रखने पर जोर दिया है। स्कूलों को स्मार्ट और डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल केवल जरूरत के मुताबिक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल, पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से प्रशासन को शिकायतें मिली थीं कि कई स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड पर लगातार पाठ्य-पुस्तकें प्रदर्शित करके पढ़ाई कराई जा रही है। इतना ही नहीं, कक्षा-कार्य, प्रश्नोत्तर और गृहकार्य जैसी गतिविधियों में भी डिजिटल स्क्रीन का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। इसके चलते एक छात्र का रोजाना स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटे तक पहुंचने की शिकायत की गई।

प्रशासन ने इसे बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना है। निर्देशों में कहा गया है कि स्मार्ट और डिजिटल बोर्ड पढ़ाई को प्रभावी बनाने का सहायक माध्यम हैं, लेकिन इनके लगातार और अनावश्यक इस्तेमाल से बच्चों के स्वास्थ्य, खेलकूद और दूसरी गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।

प्राइमरी में 30, अपर प्राइमरी में 60 मिनट

प्रशासन ने आयु के अनुसार स्क्रीन इस्तेमाल को सीमित और संतुलित रखने पर जोर दिया है। प्राथमिक कक्षाओं में स्क्रीन टाइम को न्यूनतम रखते हुए 30 मिनट से अधिक नहीं करने तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 60 मिनट से अधिक स्क्रीन इस्तेमाल नहीं होने देने के निर्देश दिए गए हैं।

ऑनलाइन कक्षाओं के लिए भी निर्धारित अवधि और सत्रों के बीच पर्याप्त ब्रेक रखने को कहा गया है। साथ ही 20-20-20 नियम अपनाने के निर्देश हैं। इसके तहत हर 20 मिनट के स्क्रीन इस्तेमाल के बाद कम से कम 20 सेकंड तक 20 फीट दूर रखी वस्तु को देखने की सलाह दी गई है।

किताब स्क्रीन पर चलाकर नहीं पढ़ा सकेंगे

नए निर्देशों में स्कूलों से कहा गया है कि स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल मुख्य रूप से कठिन अवधारणाओं, चित्रों, वीडियो और जरूरी शिक्षण सामग्री को समझाने के लिए किया जाए। पूरी पाठ्य-पुस्तक को लगातार डिजिटल स्क्रीन पर दिखाकर पढ़ाने से बचने को कहा गया है।

लेखन, अभ्यास, प्रश्नोत्तर और छात्रों की भागीदारी वाली गतिविधियों के लिए ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड का नियमित इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। कक्षा में स्क्रीन की चमक और रोशनी को भी उचित रखने तथा बच्चों को स्क्रीन से पर्याप्त दूरी पर बैठाने को कहा गया है।

20 मिनट बाद आंखों को आराम

प्रशासन ने करीब 20 मिनट के स्क्रीन इस्तेमाल के बाद आंखों को आराम देने के लिए अंतराल रखने पर जोर दिया है। स्कूलों को पढ़ाई के साथ खेलकूद, पठन-पाठन, लेखन, समूह गतिविधियों और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को कहा गया है।

अगर किसी बच्चे की आंखों में जलन, सिरदर्द, धुंधला दिखाई देना या दूसरी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लक्षण दिखाई देते हैं तो अभिभावकों को तुरंत सूचना देने और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लेने को कहा गया है। विद्यार्थियों की आंखों की **हर तीन महीने में जांच** कराने और उसकी रिपोर्ट अभिभावकों के साथ साझा करने पर भी जोर दिया गया है।

स्कूलों की निगरानी करेंगे नोडल अधिकारी

सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूलों को इन निर्देशों का पालन करना होगा। स्कूल प्रबंधन समितियों की बैठक में स्मार्ट बोर्ड के संतुलित इस्तेमाल और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े निर्देशों पर चर्चा करनी होगी। बैठक का कार्यवृत्त अभिभावक-अध्यापक बैठक यानी PTM में अभिभावकों के साथ साझा करना होगा।

प्रशासन ने स्कूलों को डिजिटल-मुक्त अवधि, ‘डिजिटल जीरो डे’ और ‘डिजिटल डिटॉक्स’ जैसी गतिविधियां शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। नामित मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारी स्कूलों में इन निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करेंगे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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