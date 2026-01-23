नोएडा के कई स्कूलों को फिर मिली बम की धमकी, वापस भेजे गए सभी बच्चे, जांच शुरू

संक्षेप: गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा के कई बड़े नामचीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया है। स्कूलों द्वारा पुलिस को इसकी सूचना देने के साथ ही एहतियातन सभी बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है।

गणतंत्र दिवस से पहले नोएडा के कई बड़े नामचीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया है। स्कूलों द्वारा पुलिस को इसकी सूचना देने के साथ ही एहतियातन सभी बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है। शिव नादर स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा इस संबंध में पैरेंट्स को मैसेज भेजकर सूचना दे दी गई है।

आज सुबह नोएडा के शिव नादर स्कूल और फादर एग्नेल स्कूल, विश्व भारती स्कूलों समेत कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और बम स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हैं।

शिव नादर स्कूल की प्रिंसिपल अंजू सोनी ने आज सुबह पैरेंट्स को मैसेज भेजकर बताया, ''हमें आज सुबह बम की धमकी वाला एक ईमेल मिला है और सुरक्षा जांच के लिए एहतियात के तौर पर स्कूल आज 23 जनवरी 2026 को बंद रहेगा। स्कूल बसें वापस भेजी जा रही हैं और माता-पिता से अनुरोध है कि वे अपने बच्चे को तय ड्रॉप ऑफ जगह पर लेने आएं। माता-पिता जगह पर पहुंचने के बारे में रियल टाइम अपडेट के लिए संबंधित बस स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं।''

बता दें कि, पिछले महीने 19 दिसंबर को भी शिव नादर स्कूल समेत नोएडा के नौ स्कूलों को संभावित बम की धमकी के मिलने के बाद सुरक्षा उपायों के तहत बंद कर दिया गया था।

स्कूलों को धमकी पर क्या बोली नोएडा पुलिस गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट के मीडिया सेल की ओर से आज बयान जारी कर बताया गया है कि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव नारायण मिश्र के पर्यवेक्षण में दिनांक 23.01.2026 को स्कूलों को एक विदेशी ई-मेल सहित विभिन्न स्कूलों में स्पैम ई-मेल के माध्यम से थ्रेट प्राप्त होने की सूचना पर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा तत्काल, सुनियोजित एवं प्रभावी कार्रवाई की गई। 26 जनवरी के दृष्टिगत पहले से ही विभिन्न चेकिंग एवं सत्यापन हेतु फील्ड में पुलिस की ड्यूटीरत विभिन्न टीमों को सूचना प्राप्त होते ही संबंधित विद्यालयों एवं आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस बल, बम स्क्वॉड, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वॉड, ए0एस0 चेक टीम एवं बीडीडीएस टीम को त्वरित रूप से तैनात कर सघन एवं गहन चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई तथा सभी स्थानों पर स्थिति पूर्णतः सामान्य पाई गई। सुरक्षा मानकों के अनुरूप समुचित सतर्कता एवं प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूलों में कक्षाएँ प्रचलित हैं।

साइबर टीम द्वारा संबंधित ई-मेल की तकनीकी विवेचना एवं स्रोत की जांच की जा रही है। इस संबंध में पुलिस द्वारा साइबर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर अंतर्गत धारा 353/351(3)/351(4) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट में भी दर्ज की गई है तथा प्रकरण की प्रत्येक कड़ी की गंभीरता से जांच जारी है। मौके पर सभी उच्चाधिकारी एवं संबंधित टीमें उपस्थित रहकर स्थिति की सतत निगरानी कर रही हैं।