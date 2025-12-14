Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
नोएडा और गाजियाबाद में ऑनलाइन चलेंगी 5 तक की कक्षाएं, 11वीं तक हाइब्रिड मोड में पढ़ाई

पलूशन की मार स्कूलों पर भी पड़ी है। गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने स्कूलों को अगली सूचना तक ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Dec 14, 2025 10:47 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
पलूशन की मार स्कूलों पर भी पड़ी है। ग्रैप-4 की पाबंदिया लागू होने और दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई का स्तर 500 के करीब पहुंचने के बाद गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने स्कूलों के लिए बड़े बदलावों की घोषणा की है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने स्कूलों को अगली सूचना तक ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। शासन ने पांचवीं तक की कक्षाओं को ऑनलाइन चलाने का आदेश दिया है। इनकी परिक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं।

गौतम बुद्ध नगर जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दोनों मोड में पढ़ाई अब 14 दिसंबर से लेकर अंतिम आदेश तक जारी रहेगी। प्री-नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगी जबकि छह से नौ और 11वीं की कक्षाएं हाइब्रिड मोड पर संचालित होंगी। जारी आदेश में कहा गया है कि जहां संभव हो वहां ऑनलाइन और बाकी जगह फिजिकल कक्षाएं लगेंगी।

गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। बोर्ड परीक्षा के कारण उनकी कक्षाएं पहले की तरह संचालित होती रहेंगी। हालांकि कक्षा पांच तक की परीक्षाएं अब बाद में कराई जाएंगी। इन परीक्षाओं को अब बाद में कराया जाएगा। हालांकि छह से आठवीं तक की परीक्षाएं जारी रहेंगी। यह आदेश सभी बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, आईसीआईएसई, संस्कृत शिक्षा परिषद, मदरसा बोर्ड और अन्य बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा।

गाजियाबाद जिले में भी 5वीं तक के स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस बारे में गाजियाबाद जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार शर्मा की ओर से सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। गाजियाबाद जिले के सभी बोर्ड के स्कूलों में प्री नर्सरी से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। वहीं कक्षा छह से लेकर 9वीं तक और 11वीं की कक्षाएं हाईब्रिड मोड में संचालित होंगी। यह आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू रहेगा। सभी बोर्ड के स्कूल इसके दायरे में आएंगे।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
