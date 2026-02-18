नोएडा में सड़कों की बदलेगी सूरत; 150 किमी सड़कों की होगी रिसरफेसिंग, डेडलाइन तय
नोएडा प्राधिकरण मार्च के दूसरे हफ्ते से शहर की 150 किलोमीटर टूटी सड़कों की मरम्मत शुरू करेगा। इस प्रोजेक्ट पर कितने करोड़ किए जाएंगे खर्च? प्रोजेक्ट को कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? क्या-क्या होंगे काम? इस रिपोर्ट में जानें…
नोएडा शहर में जगह-जगह टूटी सड़कों की मरम्मत करने का काम मार्च महीने के दूसरे सप्ताह तक शुरू हो जाएगा। यह काम अप्रैले के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। करीब 150 किलोमीटर हिस्से में सड़कों की मरम्मत होगी। इसके लिए प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर दिए हैं। प्राधिकरण के नए सीईओ कृष्णा करुणेश ने पदभार संभालते ही करीब तीन सप्ताह पहले सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए थे। सभी वर्क सर्किल के प्रभारियों ने इसे लेकर टेंडर जारी कर दिया।
500 करोड़ से 150 किलोमीटर सड़कों की रिसरफेसिंग
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि करीब 500 करोड़ रुपये खर्च कर 150 किलोमीटर सड़कों की रिसरफेसिंग की जाएगी। योजना के तहत उन सड़कों को प्राथमिकता दी गई है, जो बारिश और समय पर मरम्मत न होने के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।
समयबद्ध तरीके से पूरा होगा काम
अधिकारियों ने बताया कि वर्क सर्किल 1 से 5 की सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब पाई गई है। कई जगह सड़कें उखड़ चुकी हैं और गड्ढे बन गए हैं। नई योजना के तहत इन सर्किलों की सड़कों को प्राथमिकता पर लेते हुए व्यापक रिसरफेसिंग कार्य कराया जाएगा। प्राधिकरण ने सड़कों को ठीक करने के लिए समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। सड़कों की रिसरफेसिंग करने का काम अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा।
फुटपाथों की भी होगी मरम्मत
अधिकारियों ने बताया कि सड़कों के अलावा शहर की सौंदर्यीकरण और पैदल यात्रियों की सुविधा पर भी ध्यान दिया जाएगा। योजना के तहत फुटपाथों की मरम्मत, टूट-फूट ठीक करना और डिवाइडरों पर नया पेंट कराया जाएगा। कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त फुटपाथों को पुनर्निर्मित किया जाएगा, जिससे पैदल चलने वालों को सुरक्षित मार्ग मिल सके।
बेहतरीन सड़कों से इमेज दुरुस्त करने की तैयारी
डिवाइडरों की मरम्मत और रंगाई से सड़कों की दृश्यता और शहर की छवि बेहतर होगी। इस बारे में प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि सड़कों को लेकर काफी संख्या में टेंडर जारी किए जा चुके हैं। जो बचे हैं, उन्हें एक सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद मार्च महीने के दूसरे सप्ताह से सड़कों की रिसरफेसिंग का काम शुरू करा दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।