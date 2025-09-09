नोएडावालों को खस्ताहाल सड़कों से मिलेगा निजात, अगले हफ्ते से शुरू होगी मरम्मत

नोएडा में बारिश थमने के बाद, अब सड़कों की मरम्मत का काम अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा, जिसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और फिलहाल, सड़कों पर मौजूद गड्ढों को भरने का काम जारी है।

सड़कों की हालत खराब इस समय सड़कों की हालत काफी खराब है। मुख्य सड़कों पर भी गहरे गड्ढे हो गए हैं। गड्ढों के साथ-साथ सड़कों की कंक्रीट भी पूरी तरह निकल चुकी है। सड़कों पर काफी मात्रा में धूल उड़ रही है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि करीब दो महीने से बारिश की वजह से सड़कों की एक साथ मरम्मत नहीं कराई जा सकी। जिन जगह से गड्ढे होने की जानकारी सामने आई, उनको बीते समय में भरा गया। अब फिर से गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में सभी वर्क सर्किल के अधिकारियों को गड्ढे भरने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शहर में सोमवार को कहीं बारिश नहीं हुई।

प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि उम्मीद है कि अब बारिश में कमी आएगी। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि 15 सितंबर के आसपास से सड़कों की मरम्मत कराई जाए। अगले एक महीने में मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा।