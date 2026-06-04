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दिल्ली के बाद नोएडा में आग भड़की, आवासीय सोसाइटी के फ्लैट में AC ब्लास्ट से हड़कंप; 2 लोग फंसे

Gaurav Kala नोएडा, भाषा
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Noida Fire: नोएडा के सेक्टर-100 स्थित लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी में बृहस्पतिवार तड़के एक फ्लैट के एसी की इनडोर यूनिट में अचानक आग लग गई। पटाखे जैसी आवाज के साथ लगी आग से अफरा-तफरी मच गई।

दिल्ली के बाद नोएडा में आग भड़की, आवासीय सोसाइटी के फ्लैट में AC ब्लास्ट से हड़कंप; 2 लोग फंसे

Noida Fire: एक दिन पहले दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आगजनी में 21 लोग जलकर मर गए और 40 से अधिक झुलस गए। आज तड़के नोएडा की एक आवासीय सोसायटी में भी आगजनी की घटना सामने आई है। आगजनी में दो लोग फंस गए। हालांकि दोनों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

जानकारी के अनुसार, नोएडा के सेक्टर-100 स्थित लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी में बृहस्पतिवार तड़के एक फ्लैट के एसी की इनडोर यूनिट में अचानक आग लग गई। पटाखे जैसी आवाज के साथ लगी आग से अफरा-तफरी मच गई, हालांकि फ्लैट में मौजूद दोनों लोग सुरक्षित बाहर निकल आए और सोसाइटी के फायर सिस्टम की मदद से आग पर जल्द काबू पा लिया गया।

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दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची

दमकल की चार गाड़ियां भी मौके पर पहुंचीं। प्रारंभिक जांच में एसी की ओवरहीटिंग को आग की वजह माना जा रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर में इस गर्मी एसी में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं और अब तक ऐसे 87 मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में स्पार्क मिंडा कंपनी में भी एसी यूनिट में आग लगने से करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था।

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मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि सेक्टर-100 स्थित लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी के टावर-सात के एक फ्लैट में तड़के करीब सवा तीन बजे एसी की यूनिट में पटाखे जैसी आवाज के साथ आग लगने की सूचना मिली थी और बताया गया था कि फ्लैट में दो लोग फंसे हुए हैं।

उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की चार गाड़ियों के साथ अग्निशमन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया। चौबे ने बताया कि हालांकि, टीम के पहुंचने से पहले ही फ्लैट में मौजूद दोनों लोग सुरक्षित बाहर निकल आए थे और सोसाइटी के अग्निशमन तंत्र की मदद से आग पर काबू पा लिया गया।

एसी की ओवरहीटिंग के कारण आग की आशंका

उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में एसी में अत्यधिक गर्मी (ओवरहीटिंग) के कारण आग लगने की आशंका है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर जिले में इस वर्ष गर्मियों के दौरान एसी में आग लगने की घटनाओं में काफी वृद्धि देखी गई है।

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उन्होंने कहा, ''अब तक एसी यूनिट में आग लगने से संबंधित 87 घटनाएं सामने आ चुकी हैं।'' उन्होंने कहा कि हाल में स्पार्क मिंडा कंपनी में भी एसी यूनिट में आग लगने के बाद भीषण आग भड़क गई थी, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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