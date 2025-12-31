सांस लें तो लें कैसे; नोएडा में जहरीली हवा ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, दूसरा सबसे प्रदूषित शहर

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida ranks second in most polluted city aqi toxic air no relief know all updates
Dec 31, 2025 10:26 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा की आबोहवा लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। देश के सबसे प्रदूषित शहरो में नोएडा दूसरे स्थान पर है, जबकि गाजियाबाद पहले स्थान पर है। मंगलवार को नोएडा का एक्यूआई 400 और ग्रेनो का 366 दर्ज किया गया। हालांकि, पिछले दिन के मुकाबले नोएडा के एक्यूआई में 10 अंकों की कमी, जबकि ग्रेनो में बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है।

सोमवार को दिन में आसमान साफ रहा। हल्की धूप भी निकली, लेकिन लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली। हालांकि, सुबह व शाम कोहरा होने के चलते दृश्यता कम रही। इससे सड़कों पर वाहन चालक रेंगते नजर आए। वहीं, सड़कों पर हादसों का खतरा बना रहा। नोएडा के सेक्टर-116 की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। यहां एक्यूआई 428 दर्ज किया गया। सेक्टर-1 व 125 में एक्यूआई 393 दर्ज किया गया।

इसके अलावा सेक्टर-62 का एक्यूआई 372 रहा। इन सेक्टरों में ज्यादातार शिक्षण संस्थान व कारपोरेट ऑफिस है। ग्रेनो की तो यहां नॉलेज पार्क-5 क्षेत्र का एक्यूआई 428 और नॉलेज पार्क 3 में 341 दर्ज किया गया। लगातार कई दिनों से नोएडा की हवा गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी में है। यहां कई दिनों से एक्यूआई 400 से अधिक बना हुआ है।

इसका आम लोगों पर असर भी साफ दिख रहा है। लोगों को प्रदूषण के कारण सबसे अधिक खुली हवा में सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। जिला अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या 300 से अधिक हो गई है। वहीं, प्रदूषण के चलते लोगों को घरों तक में राहत नहीं मिल रही। ऐसे में चिकित्सक लोगों को घर से मास्क लगाकर निकलने की सलाह दे रहे हैं। बुजुर्गों व सांस के मरीजों को इनहेलर के साथ ही बाहर जाने की सलाह दी गई है।

