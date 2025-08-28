नोएडावालों को सता रही बिजली, बारिश के बाद घंटों तक रही गुल

नोएडा में बुधवार को हुई बारिश के कारण कई सेक्टरों और गांवों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे लोगों को घंटों तक बिजली कटौती और पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा।

शहर में बुधवार सुबह से रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण फॉल्ट की वजह से कई सेक्टरों में दो से तीन घंटे तक बिजली गुल रही। वोल्टेज की समस्या से भी दो-चार होना पड़ा। इसके कारण लोगों के दैनिक कामकाज प्रभावित हुए।

उपभोक्ताओं का आरोप है कि विद्युत निगम के स्थानीय कंट्रोल रूम के नंबर पर शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। शहर में बुधवार सुबह से रिमझिम और रुक-रुक कर बारिश होती रही। इस वजह से बिजली लाइन और ट्रांसफार्मर में लोकल फॉल्ट की वजह से बत्ती गुल हो गई। वहीं लगातार बारिश होने से उपकेंद्रों में भी नमी ने तकनीकी खामियां आने लगीं। इससे आपूर्ति बाधित हुई।

विद्युत निगम द्वारा गर्मी और बारिश शुरू होने से पहले निर्बाध आपूर्ति के दावे किए जाते हैं। जैसे ही बारिश और गर्मी शुरू होती है, बत्ती गुल हो जाती है, जिस पर पूर्व में मेरठ से लेकर लखनऊ तक के अधिकारी नाराजगी जता चुके हैं। इसके बाद भी जिले की आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है।