नोएडा में पुश्ता एलिवेटेड रोड के निर्माण में अभी यहां फंसा पेच, NOC जल्द मिलने की उम्मीद

नोएडा में पुश्ता एलिवेटेड रोड के लिए सिंचाई विभाग से जल्द ही अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मिलने की उम्मीद है। जिले के प्रभारी और प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के राज्यमंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने इसके लिए जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से आग्रह किया है।

नोएडा में पुश्ता एलिवेटेड रोड के लिए सिंचाई विभाग से जल्द ही अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मिलने की उम्मीद है। जिले के प्रभारी और प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के राज्यमंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने इसके लिए जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से आग्रह किया है।

नोएडा में यमुना पुश्ता रोड पर एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी है। यह एलिवेटेड रोड नोएडा के सेक्टर-94 गोलचक्कर के पास से सेक्टर-150 तक प्रस्तावित है। इसको यमुना पुश्ते के किनारे ले जाकर ग्रेटर नोएडा की तरफ सेक्टर-150 के पास नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यमुना पुश्ते के किनारे की जमीन सिंचाई विभाग की है और इसके निर्माण से पहले सिंचाई विभाग की एनओसी की आवश्यकता है। सिंचाई विभाग से एनओसी मिलने के बाद ही काम शुरू हो सकेगा।

नोएडा प्राधिकरण की ओर से इस मामले में प्रदेश सरकार से पैरवी की जा रही है। गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा की ओर से केंद्र और प्रदेश सरकार से इस मार्ग के निर्माण के लिए शीघ्र मंजूरी लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के प्रभारी मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने कहा कि इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने शासन और नोएडा प्राधिकरण को प्रस्ताव दिया है।

सिंचाई विभाग की एनओसी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में प्रदेश सरकार के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है और सड़क की आवश्यकता के बारे में जानकारी देकर शीघ्र एनओसी जारी करने का आग्रह किया है।

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम. ने बताया कि सिंचाई विभाग से एनओसी लेने के लिए शासन में प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि शीघ्र ही यह एनओसी मिल जाएगी।

छह लेन की इस सड़क के निर्माण पर करीब चार हजार करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। लोक निर्माण विभाग एलिवेटेड रोड बनाने के लिए आगे आया है। इस प्रस्ताव पर शासन को फैसला लेना है।

प्रस्ताव मंजूर हो चुका नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में यमुना पुश्ता पर एलिवेटेड का निर्माण यूपीडा से कराने का निर्णय लिया गया था। निर्माण में जितना भी खर्च आएगा, उसका वहन नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण करेंगे। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। पहले यह मार्ग 6 लेन एलिवेटेड और 8 लेन ऑन ग्राउंड बनाया जाना था, लेकिन अब एलिवेटेड ही बनाया जाएगा।