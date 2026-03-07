पत्नी को तलाक दिए बिना प्रेमिका से शादी करने की तैयारी में था साहिल, नोएडा पुलिस की जांच में नई बात आई सामने

नोएडा में होली के दिन हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में कई चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कथित तौर पर प्रॉपर्टी डीलर साहिल सिंघल अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना प्रेमिका से शादी करने की तैयारी में था, लेकिन युवती ने इससे इनकार कर दिया था।

नोएडा सेक्टर-75 स्थित आईवीवाई काउंटी सोसाइटी में बुधवार को होली के दिन हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में कई चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कथित तौर पर प्रॉपर्टी डीलर साहिल सिंघल अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना प्रेमिका से शादी करने की तैयारी में था, लेकिन युवती ने इससे इनकार कर दिया था। शादी से इनकार करने से गुस्साए प्रॉपर्टी डीलर ने प्रेमिका के निजी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए थे।

चार साल पहले हुई थी साहिल और युवती की मुलाकात पुलिस के मुताबिक, प्रॉपर्टी डीलर साहिल सिंघल सोसाइटी के एक फ्लैट में पत्नी, दो बच्चे और माता-पिता के साथ रहते थे। करीब चार वर्ष पहले साहिल की मुलाकात गाजियाबाद की प्रिया सोलंकी से हुई। प्रिया नोएडा की कंपनी में काम करती थी, जल्द ही उन दोनों का रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच अनबन चल रही थी।

साहिल ने ही आरोपियों को दिलाई थी सोसाइटी में एंट्री प्रिया होली वाले दिन बुधवार दोपहर अपने दो भाई निखिल सोलंकी, लब्बू सोलंकी और नाबालिग पड़ोसी के साथ कार से साहिल की सोसाइटी पहुंची। होली पर मिलने आए चारों को साहिल ने ही सोसाइटी में प्रवेश दिलाया था। यहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, तभी निखिल ने अवैध पिस्टल से साहिल को उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी। सीने में तीन गोली लगने से साहिल की मौत हो गई।

18 फरवरी को शादी करने की तैयारी में था साहिल पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि साहिल सिंघल पहली पत्नी को बिना तलाक दिए इंजीनियर युवती से 18 फरवरी को शादी करने की तैयारी में था। युवती को जब पता चला कि उसने अभी तलाक नहीं दिया है तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि इसके बाद फरवरी में साहिल ने युवती के निजी फोटो और वीडियो वायरल कर दिए। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था।