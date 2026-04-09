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नोएडा के प्राइवेट स्कूलों पर नकेल, फीस बढ़ोतरी की लिमिट तय, 5 साल तक यूनिफॉर्म बदलने पर रोक

Apr 09, 2026 02:19 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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जिला प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर के प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस बढ़ोतरी की लिमिट तय कर दी है। जिला फीस नियामक समिति की बैठक में प्राइवेट स्कूलों को लेकर कई फैसले लिए गए। इन स्कूलों के लिए 5 साल तक यूनिफॉर्म बदलने पर भी रोक लगा दी गई है।

नोएडा के प्राइवेट स्कूलों पर नकेल, फीस बढ़ोतरी की लिमिट तय, 5 साल तक यूनिफॉर्म बदलने पर रोक

उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले के प्राइवेट स्कूलों के लिए फीस बढ़ोतरी की लिमिट तय कर दी है। जिला फीस नियामक समिति की बैठक में प्राइवेट स्कूलों को लेकर कई फैसले लिए गए। इन स्कूलों के लिए 5 साल तक यूनिफॉर्म बदलने पर भी रोक लगा दी गई है।

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए फीस में बढ़ोतरी को अधिकतम 7.23 प्रतिशत तक सीमित रखें। जिला फीस नियामक समिति की बैठक के बाद एक बयान जारी कर फैसलों की जानकारी दी गई है। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी मेधा रूपम ने की। बैठक का संचालन उत्तर प्रदेश स्व-वित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत किया गया।

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खास दुकानों से ही खरीदने की बाध्यता खत्म

स्कूलों को स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि वे छात्रों को किताबें, यूनिफॉर्म, जूते या अन्य सामग्री किसी खास विक्रेता या दुकान से खरीदने के लिए बाध्य न करें। साथ ही एनसीईआरटी की किताबों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

यूनिफॉर्म और किताबों से जुड़े नियम सख्त किए गए

समिति ने यूनिफॉर्म और किताबों में बार-बार बदलाव करने पर भी रोक लगा दी है। स्कूलों को लगातार 5 वर्षों तक यूनिफॉर्म में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रस्तावित बदलाव के लिए जिला शुल्क नियामक समिति से पहले मंजूरी लेना जरूरी होगा। स्कूलों को हर शैक्षणिक वर्ष में किताबें बदलने के प्रति भी आगाह किया गया है।

फीस स्ट्रक्चर में पारदर्शिता

सभी स्कूलों को फीस में किसी भी बढ़ोतरी का पूरा विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और अभिभावकों को फीस संरचना के संबंध में स्पष्ट और सत्यापित जानकारी उपलब्ध कराना है। अभिभावकों और संबंधित पक्षों को फीस में बढ़ोतरी या निर्धारित नियमों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए एक ईमेल आईडी– feecommitteegbn@gmail.com स्थापित की गई है।

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कड़ी सजा का प्रावधान

प्रशासन ने नियमों का पालन न करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया है। जो स्कूल नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पहली बार गलती करने पर अतिरिक्त फीस वापस करनी होगी। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। बार-बार नियमों का पालन न करने पर संस्थानों की मान्यता रद्द हो सकती है और उन्हें अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

स्विमिंग पूल वाले स्कूलों के लिए सुरक्षा नियम

जिन स्कूलों में स्विमिंग पूल हैं उन्हें संबंधित अधिकारियों से सभी जरूरी अनुमतियां, सुरक्षा प्रमाण पत्र और वार्षिक पंजीकरण प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लड़कों के लिए पुरुष कोच और लड़कियों के लिए महिला कोच हों।

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नियमों के पालन की चेतावनी दी

अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिले के सभी स्कूलों के लिए इन नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की कोताही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों के उल्लंघन के लिए स्कूल प्रबंधन को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराया जाएगा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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