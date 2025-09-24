शख्स ने मांगा सर्विस अलाउंस तो हो गई पिटाई, नोएडा की कंपनी ने किया सौतेला व्यवहार

नोएडा की एक निजी कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि जब उसने अपने सर्विस अलाउंस (सेवा भत्ता) के बारे में पूछा तो कंपनी की HR टीम के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा की एक निजी कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि जब उसने अपने सर्विस अलाउंस (सेवा भत्ता) के बारे में पूछा तो कंपनी की HR टीम के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटना कथित तौर पर 19 सितंबर को कंपनी के दफ्तर में हुई। पीड़ित ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक विस्तृत पोस्ट में अपने साथ हुई घटना को साझा किया, जिससे कार्यस्थल के नियमों और कर्मचारियों के अधिकारों पर बहस छिड़ गई।

पीड़ित शख्स ने लिखा, "एचआर टीम ने मुझे बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया, मेरा काम का भत्ता देने से मना कर दिया और दफ्तर में मेरे साथ मारपीट की। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अब मुझे इस पर सलाह चाहिए कि आगे क्या कदम उठाना चाहिए।" उसने दावा किया कि जब वह अपने सर्विस अलाउंस पर बात करने के लिए एचआर टीम के पास गया, तो उसे कहा गया, "हम कोई जवाब नहीं देंगे। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। तुम जहां चाहो शिकायत कर सकते हो।"

पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया कि जब उसने दोबारा बात करने की कोशिश की, इस बार अपने मोबाइल फोन पर बातचीत को रिकॉर्ड करते हुए, तो एचआर टीम के एक सदस्य ने चिल्लाकर कहा, "इसका फोन ले लो!" इसके बाद उसे जबरदस्ती रोक दिया गया। उसने अपनी पोस्ट में लिखा, "मेरा दाहिना हाथ मरोड़ा गया, मुझे बहुत दर्द हुआ, और सच कहूं तो मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ।" पीड़ित ने बताया कि बाद में पुलिस को बुलाया गया और उसे सेक्टर 168 पुलिस चौकी ले जाया गया, जहां उसने वीडियो सबूत के साथ लिखित शिकायत दर्ज कराई।