noida power cut sectors affected people troubled बारिश ने नोएडावालों को दी एक और टेंशन, 30 से ज्यादा सेक्टर में बिजली आपूर्ति बाधित, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnoida power cut sectors affected people troubled

बारिश ने नोएडावालों को दी एक और टेंशन, 30 से ज्यादा सेक्टर में बिजली आपूर्ति बाधित

नोएडा में लगातार हो रही बारिश के कारण 30 से ज़्यादा सेक्टरों में बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और विद्युत निगम ने फॉल्ट को ठीक करने के लिए टीमें गठित की हैं।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, नोएडाWed, 3 Sep 2025 06:22 AM
share Share
Follow Us on
बारिश ने नोएडावालों को दी एक और टेंशन, 30 से ज्यादा सेक्टर में बिजली आपूर्ति बाधित

नोएडा शहर में लगातार हो रही बारिश से बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। नोएडा के 30 से अधिक सेक्टरों में मंगलवार को इंसुलेटर पंक्चर होने और लोकल फॉल्ट से कई घंटे तक आपूर्ति बाधित रही। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली उपकेंद्रों के फीडरों पर भी ट्रिपिंग की समस्या आई । निगम कर्मचारियों को बारिश में लोकल फॉल्ट को दुरुस्त करने में समस्या का सामना करना पड़ा। बारिश से सबसे ज्यादा दिक्कत देहात क्षेत्रों में रही। इन क्षेत्रों में सोमवार को आपूर्ति व्यवस्था गड़बड़ा गई है।

इन सेक्टरों में हुई दिक्कत

मंगलवार को भी दोपहर से रात तक बिजली आती और जाती रही। इसी तरह से सेक्टर-39 में लोकल फॉल्ट की वजह से सप्लाई बाधित रही। इसके अलावा सेक्टर-63, 39, 47, 46, 20, 11, 12, 15, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 52, 55, 100 और 104 आदि सेक्टरों में कई घंटे तक बिजली बाधित रही। सेक्टर-11 आरडब्ल्यूए के महासचिव दिनेश कृष्णन ने बताया कि बारिश पड़ते ही घंटों के बिजली बाधित हो जाती है। निगम सप्लाई व्यवस्था में सुधार नहीं कर रही । सेक्टर-56 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष संजय मावी ने बताया कि सप्लाई की उचित व्यवस्था नहीं होने से घंटों सप्लाई बाधित रही। सेक्टर-100 के निवासी अमरीश तिवारी ने बताया कि बार-बार बिजली कटौती की वजह से बिजली के उपकरण भी खराब हो रहे हैं। विद्युत निगम में शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही।

वाहन हुए क्षतिग्रस्त

सेक्टर-22, 36, 39 और सेक्टर-55 में बारिश की वजह से पेड़ टूट गए। इससे लोगों के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। सेक्टर और सोसाइटी की आंतरिक सड़कों से यातायात भी बाधित हुआ।

यहां शिकायत करें

विद्युत से संबंधित उपभोक्ता 0120-4051950 पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा 1912 पर भी बिजली कटौती की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

निगम की टीम गठित

विद्युत निगम ने फॉल्ट को ठीक करने के लिए हर एसडीओ क्षेत्र में दो-दो टीमें गठित की हैं। ये टीम फॉल्ट होने पर तत्काल सही करने रवाना हो जाएंगी। टीम के पास फॉल्ट को सही करने के सभी सामान भी होंगे।