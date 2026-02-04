Hindustan Hindi News
Noida postmortem house people bribe demanding for shroud allegations team formed to investigation
नोएडा में पोस्टमॉर्टम के बाद कफन के लिए रिश्वत मांगने का आरोप, जांच को बनाई टीम

नोएडा में पोस्टमॉर्टम के बाद कफन के लिए रिश्वत मांगने का आरोप, जांच को बनाई टीम

संक्षेप:

नोएडा के पोस्टमॉर्टम हाउस में शव की बेकद्री करने और रिश्वत मांगने के आरोपों से जुड़े तीन वीडियो क्लिप मंगलवार को वायरल हुए। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले की जांच के लिए टीम बनाई है।

Feb 04, 2026 01:44 pm IST
नोएडा सेक्टर-94 स्थित पोस्टमॉर्टम हाउस में शव की बेकद्री करने और रिश्वत मांगने के आरोपों से जुड़े तीन वीडियो क्लिप मंगलवार को वायरल हुए। वीडियो में कुछ लोग शव के लिए कफन की व्यवस्था न करने, खुद से शव को पैक करने और रिश्वत मांगने का आरोप लगा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले की जांच के लिए टीम बनाई है।

सीतापुर निवासी 24 वर्षीय रुचित कुमार चिपियाना गांव में रहता था। वह मजदूरी करता था। सोमवार सुबह निर्माणाधीन भवन के सामने पार्क में उसका शव पेड़ से लटका मिला था। उसके पास शराब की खाली बोतल और नमकीन का पैकेट आदि सामान पड़ा था। उसका शव सोमवार को पोस्टमॉर्टम हाउस भेजा गया। यहीं के वीडियो क्लिप वायरल हो रहें। इसमें दिख रहा है कि एंबुलेंस से उतारते समय शव काले कवर में पैक है। बाद में उस कवर को हटाकर मृतक के परिजन खुद सफेद कपड़े में शव को पैक कर रहे हैं।

परिजन बता रहे हैं कि यहां कोई डॉक्टर और कर्मचारी नहीं है। हमें खुद शव को पैक करना पड़ रहा है। परिजन और वीडियो बनाने वाला व्यक्ति आरोप लगाते दिख रहे हैं कि कर्मचारी शव को ढंकने के लिए कपड़े भी नहीं दे रहे। कर्मचारी इसके लिए 3000 रुपये मांग रहे हैं। बाद में शव को एंबुलेंस से सीतापुर ले जाया गया। पीड़ित परिवार की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है।

जांच के लिए टीम बनी

वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ और पोस्टमॉर्टम हाउस प्रभारी डॉ. जैसलाल ने पोस्टमॉर्टम हाउस का जायजा लिया। इस मामले से संबंधित सभी कागजात और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे देखे। बताया जा रहा कि जहां वीडियो बनाया गया, वह स्थान सीसीटीवी कैमरे की जद में नहीं है। लिहाजा डॉ. जैसलाल के नेतृत्व में जांच टीम बनाई गई है।

डॉक्टर और कर्मचारियों के आज बयान दर्ज होंगे

पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के बुधवार को बयान दर्ज किए जाएंगे। साथ ही, पीड़ित परिवार से भी संपर्क कर मामले के बारे में जानकारी ली जाएगी। विभाग का कहना है कि पोस्टमॉर्टम हाउस में शव की पैकिंग की गई थी। मृतक के परिजनों ने शव को अपने कपड़े में पैक करने के लिए पहले से की गई पैकिंग को हटाया।

मांगने पर कर्मचारियों ने कपड़ा नहीं दिया

ऐसा आरोप है कि पोस्टमॉर्टम हाउस के कर्मचारियों ने पीड़ित परिवार को शव के लिए कफन नहीं दिया। ऐसे में मृतक के परिजन खुद कफन खरीदकर ले आए। शव के लिए पोस्टमॉर्टम हाउस से ही कफन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि पोस्टमॉर्टम हाउस में 4000 कफन उपलब्ध कराए गए हैं। इस मामले के बाद जायजा लेने के दौरान भी कफन पोस्टमॉर्टम हाउस में उपलब्ध थे।

अय्याशी करते कर्मचारी का वीडियो भी आया था

डेढ़ साल पहले पोस्टमॉर्टम हाउस में शवों के बीच में एक कर्मचारी महिला से अय्याशी करता दिखा था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, तब स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल दो कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया था। इसके बाद पोस्टमॉर्टम हाउस में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। साथ ही, शवों को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर की संख्या भी बढ़ाई गई थी।

