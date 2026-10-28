नोएडा में छह दिन में प्रदूषण बढ़ने के आसार, दिल्ली में क्या हाल? एक राहत की बात
ग्रेटर नोएडा में भी छह नई मशीनें लगाने का काम चल रहा है। नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते तक इनसे आंकड़े मिलने शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद यहां भी मशीनों की कुल संख्या आठ हो जाएगी।
अगले छह दिनों में नोएडा-ग्रेनो का एक्यूआई बढ़ने की आशंका है। नोएडा में तीन नए स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के रियल टाइम आंकड़े मिलने शुरू हो गए हैं। सेक्टर-150, 39 और 110 में दो हफ्ते पहले प्रदूषण मापने वाली मशीनें लगाई गई थीं। सेक्टर-142 में भी मशीन लगाई जानी है, लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से यह शुरू नहीं हो पाई है। महीने के अंत तक इसके शुरू होने की संभावना है। इसके बाद नोएडा में मशीनों की संख्या आठ हो जाएगी।
ग्रेटर नोएडा में भी छह नई मशीनें लगाने का काम चल रहा है। नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते तक इनसे आंकड़े मिलने शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद यहां भी मशीनों की कुल संख्या आठ हो जाएगी। वर्तमान में दो मशीनें लगी हैं। इनमें एक जेवर एयरपोर्ट पर स्थापित की गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी रितेश तिवारी ने बताया कि हर पांच से छह किलोमीटर की परिधि में मशीनें लगाई जा रही हैं, ताकि शहर के अलग-अलग क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता की जानकारी मिल सके। ग्रेनो की हवा मंगलवार को साफ रही। यहां एक्यूआई 82 दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले के मुकाबले 64 अंक कम है। वहीं, नोएडा का एक्यूआई 164 रहा, जिसमें सात अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। नोएडा में सेक्टर-62 का एक्यूआई सबसे अधिक 243 रहा।
सात स्थानों का एक्यूआई
सेक्टर-125- 130
सेक्टर-62 243
सेक्टर एक 147
सेक्टर-116 116
आज से इन स्थानों से आंकड़े मिलने शुरू हुए
सेक्टर-110 161
सेक्टर-150 198
सेक्टर-39 165
न्यूनतम तापमान में पांच डिग्री की गिरावट दर्ज
मौसम में बदलाव के बीच अगले छह दिनों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई बढ़ने की आशंका है। मंगलवार दोपहर दोनों शहरों में धूप खिली। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री दर्ज किया गया। एक सप्ताह में न्यूनतम तापमान में पांच डिग्री की गिरावट आई है।
उधर हवा में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। मंगलवार शाम दिल्ली के 28 इलाकों का बायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ऊपर यानी खराब श्रेणी में पहुंच गया। इसमें तमाम रिहायशी और ज्यादा आवागमन वाले इलाके शामिल हैं।
दिल्ली में अब तापमान में धरि-धीरे गिरावट आ रही है, जबकि हया की गति भी कमजोर पड़ रही है। इसका असर बायु गुणवत्ता पर भी देखा जा रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 197 रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। यह खराय श्रेणी से सिर्फ चार अंक नीचे है। एक दिन पहले सोमवार को यह सूचकांक 174 था। दिल्ली की हवा में अभी प्रमुख प्रदूषक काण पीएम 2.5 हैं।
पांच साल में सबसे कम है इस बार अक्टूबर में प्रदूषण
अक्तूबर में प्रदूषण का स्तर पिछले पांच वर्षों में सबसे कम है। इस महीने में सिर्फ तीन दिन ऐसे रहे हैं जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ऊपर यानी खराब श्रेणी में पहुंचा हो। इसकी तुलना में पहले के सालों में 18 से ज्यादा दिन तक खराच श्रेणी में रहते आए है। चौबीस घंटे के अंदर ही वायु सुमवता सूचकांक में 23 अंकों की बढ़ोतरी हुई। राहत की बात है कि दो दिन बाद हल्की बूंदाबादी होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति भी तेज सोगी। इससे प्रदूषण के स्तर में कमी आने की संभावना है।
सड़कों पर एक हजार से ज्यादा मशीनें तैनात
नगर निगम प्रशासन ने प्रदूषण नियन्त्रण और रोकथाम के लिए एक हजार से अधिक मशीने राजधानी की सड़कों पर तैनात की हैं। इस संबंध में निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि 66 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें, 167 पानी की छिड़काव की 268 आईआईटी मशीनें और 28 एंटी स्मॉग गन तैनात की हैं। इसके अलावा 31 दिसंबर तक 700 हॉपर पिकर्स तैनात करने का लक्ष्य है। यह अत्याधुनिक बैटरी से चलने बाली कचरा उठाने वाली मशीन है। इसके अलावा 12 पानी की छिड़काव की मशीनें और एंटी स्मॉग गन भी जल्द तैनात की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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