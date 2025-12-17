Hindustan Hindi News
वर्क फ्रॉम होम, ईवी स्टेशन, वाहन बैन... नोएडा में प्रदूषण रोकने के लिए महायोजना तैयार

संक्षेप:

नोएडा प्राधिकरण प्रदूषण कम करने के लिए 150 नए ईवी स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग सेंटर खोलेगा। साथ ही आईटी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम और निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

Dec 17, 2025 05:55 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
प्रदूषण में कमी लाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने व्यापक कार्ययोजना बनाई है। शहर में 150 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन और 13 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन खोले जाएंगे। लोग यहां अपने वाहनों की बैटरी रखकर चार्ज की हुई बैटरी सशुल्क ले सकेंगे। नई तकनीक वाली मशीनें खरीदने समेत कई उपाय किए जाएंगे।

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने मंगलवार को बताया कि बिजली न मिलने से पुराने 69 ईवी चार्जिंग स्टेशन काम नहीं कर रहे थे। अब इनकी जगह नए स्टेशन खोलने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही स्थानों का सर्वेक्षण कर एक महीने के अंदर एक्सप्रेसन ऑफ इंट्रेस्ट यानी ईओआई जारी कर दी जाएगी। प्रयास है कि अगले तीन से चार महीने में इनकी शुरुआत कर दी जाए।

उन्होंने बताया कि 13 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी खोले जाएंगे। इन जगह पूरी तरह चार्ज बैटरी मिलेगी। वाहन मालिक अपनी गाड़ी की डिस्चार्ज हो चुकी बैटरी को निकालकर स्टेशन से तुरंत एक पूरी तरह चार्ज की हुई बैटरी से बदल सकेंगे। पांच मिनट के अंदर यह प्रक्रिया हो जाएगी। इसके लिए निर्धारित शुल्क वाहन मालिक को देना होगा। इन स्टेशन को खोलने की शुरुआत भी अगले करीब तीन महीने में हो जाएगी। एडीएम अतुल कुमार ने बताया कि बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल से नीचे वाली गाड़ियां नहीं चल सकतीं।

कंपनियां कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराएं

सीईओ ने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम कराने को लेकर आईटी कंपनियों के साथ बैठक की। उन्होंने कंपनियों को निर्देश दिए कि यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि कम से कम गाड़ियों से कर्मचारी कंपनियों तक आएं। कार पुलिंग को बढ़ावा दें।

सीईओ ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर सभी चिमनियों को बंद कराया जाएगा। कंपनियों में डीजी सेट को 70 प्रतिशत गैस ओर 30 प्रतिशत डीजल पर संचालित कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए नोटिस जारी कर एक सप्ताह का समय दिया जाएगा।

फुटपाथ और पटरी पर टाइल्स और घास लगाई जाएंगी

प्रदूषण स्तर में कमी लाने के लिए फुटपाथ, सेंट्रल वर्ज और पटरी टाइल्स और घास लगाई जाएंगी। इसके अलावा जो जमीन खाली पड़ी है, वहां पर घास लगाई जाएगी। इस समय प्रदूषण के दौरान कॉलेज-स्कूलों में बड़े आयोजनों पर रोक लगवाई जाएगी। पांचवीं कक्षा तक की कक्षाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। बड़ी कक्षाओं को भी हाइब्रिड मोड पर चलाने या कोई बड़ा आयोजन नहीं कराने के निर्देश दिए जाएंगे।

प्राधिकरण अपने पुराने वाहन हटाएगा

सीईओ ने बताया कि अब पुरानी मशीनों को हटाकर नई मशीनें खरीदी जाएंगी। इनसे धूल नहीं उड़ेगी। आने वाले समय में 20 मीटर से चौड़ी सड़कों पर भी मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन के जरिए सफाई कराई जाएगी। नोएडा प्राधिकरण प्रदूषण कम करने के लिए अपने सभी पुराने वाहनों को सड़कों से हटाकर ईवी वाहन चलाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनकैप के तहत करीब तीन साल में नोएडा प्राधिकरण को 55 करोड़ रुपये दे रखे हैं। ये भी खर्च होंगे।

ये काम भी होंगे

  • जिन जगह अधिक जाम लगता है, वहां सुधार कार्य किए जाएंगे।
  • नोएडा में संचालित फैक्टरियों में प्रदूषित गैस और वायु का उत्सर्जन न हो, इसके लिए सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
  • खुले में कूड़े के ढेर अथवा उद्यानिक मलबों में आग लगने के मामलों में नजर रखने और कूड़े का निस्तारण वैज्ञानिक पद्धति से करने के निर्देश।
  • कंपनियां-कॉलेज प्रबंधन अपने सामने सड़कों पर धूल नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराएंगे।कंपनियां अपने आसपास फुटपाथ, सेंट्रल वर्ज को गोद लेकर उनको बेहतर तरीके से संवारेंगी।

