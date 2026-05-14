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नोएडा पुलिस में बड़ा फेरबदल, 17 चौकी-थाना प्रभारियों को हुआ तबादला, देखें पूरी लिस्ट

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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पुलिस उपायुक्त नोएडा द्वारा जारी आदेश के अनुसार 17 उपनिरीक्षकों (थाना/चौकी प्रभारियों) का तत्काल प्रभाव से तबादला कर नई तैनाती दी गई है। सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

नोएडा पुलिस में बड़ा फेरबदल, 17 चौकी-थाना प्रभारियों को हुआ तबादला, देखें पूरी लिस्ट

पुलिस उपायुक्त नोएडा द्वारा जारी आदेश के अनुसार 17 उपनिरीक्षकों (थाना/चौकी प्रभारियों) का तत्काल प्रभाव से तबादला कर नई तैनाती दी गई है। सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक आवश्यकताओं और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ये फेरबदल किया गया है।

इन थाना सेक्टर से किया गया तबादला

जारी आदेश के मुताबिक, थाना सेक्टर-20, सेक्टर-24, सेक्टर-39, सेक्टर-49, सेक्टर-58, सेक्टर-113 और सेक्टर-126 समेत कई थानों और पुलिस चौकियों में बदलाव किया गया है। कई चौकी प्रभारियों को दूसरे थानों और चौकियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कुछ थाना प्रभारियों को महत्वपूर्ण चौकियों पर तैनात किया गया है।

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पढ़िए तबादला सूची, कौन कहां भेजा गया

  • उपनिरीक्षक सतनाम सिंह को थाना सेक्टर-20 से बॉटनिकल गार्डन थाना सेक्टर-39 भेजा गया है।
  • उपनिरीक्षक नवीन कुमार को थाना सेक्टर-20 से चौकी सेक्टर-41 थाना सेक्टर-39 की जिम्मेदारी दी गई है।
  • उपनिरीक्षक विपिन कुमार को थाना सेक्टर-126 से चौकी सेक्टर-126 में तैनात किया गया है।
  • उपनिरीक्षक विकास राणा को थाना सेक्टर-24 से चौकी अरावली थाना सेक्टर-24 भेजा गया है।

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  • उपनिरीक्षक संजय पाल को थाना सेक्टर 39 से चौकी सोरखा थाना, सेक्टर-113 भेजा गया है।
  • उपनिरीक्षक कुलदीप कुमार को थाना सेक्टर-39 से चौकी सर्फाबाद, थाना सेक्टर-113 भेजा गया है।
  • उपनिरीक्षक अंकित शर्मा को थाना सेक्टर-58 से चौकी परथला, थाना सेक्टर-113 भेज दिया गया है।
  • उपनिरीक्षक दिनेश कुमार को थाना सेक्टर-113 से चौकी आम्रपाली सफायर, थाना सेक्टर-39 भेजा गया है।
  • उपनिरीक्षक योगेश कुमार को चौकी सेक्टर-126 से चौकी प्रभारी सदरपुर, थाना सेक्टर-39 में भेज दिया गया है।

इसी तरह उपनिरीक्षक विशाल गुप्ता, अरविंद गंगवार, सतेन्द्र यादव, संजय कुमार, अंकित वाजपेई, हरिमोहन दीक्षित, चरण सिंह और जितेंद्र पाठक के ट्रांसफर किए गए हैं। इनके ट्रांसफर की डिटेल जानने के लिए नीचे दी गई इमेज को देखें। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सभी संबंधित अधिकारी तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ट्रांसफर लिस्ट

पुलिस विभाग के अनुसार यह फेरबदल क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। माना जा रहा है कि आगामी समय में भी पुलिस कमिश्नरेट में और प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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