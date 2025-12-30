Hindustan Hindi News
नोएडा में कल इन रास्तों से एंट्री होगी बैन, गलत पार्किंग पड़ेगी भारी, ट्रैफिक एडवाइजरी

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नए साल के जश्न को लेकर जमा होने वाली भीड़ को देखते हुए वाहनों के रास्तों में बदलाव की योजना तैयार की है। सेक्टर-18, 104 समेत कई जगहों पर बुधवार दोपहर से ही वाहनों के रास्तों में बदलाव रहेगा। 

Dec 30, 2025 04:33 pm ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने नववर्ष के जश्न को लेकर होने वाली भीड़ के मद्देनजर वाहनों के रास्तों में बदलाव की योजना तैयार की है। सेक्टर-18, 104 समेत कई जगह बुधवार दोपहर दो बजे से देर रात तक वाहनों के रास्तों में बदलाव रहेगा। जरूरत पड़ने पर एक जनवरी को भी वाहनों के रास्तों में बदलाव किया जाएगा। यातायात पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-18 के अलावा शहर में अलग-अलग स्थानों पर स्थित जीआईपी, गार्डन गलेरिया, डीएलएफ, सेंटर स्टेज, लॉजिक्स, मोदी मॉल और मुख्य बाजारों के आसपास यातायात को लेकर सर्वे किया गया है।

सेक्टर-18 में ऐसे कर सकेंगे प्रवेश

अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-18 में लोग अट्टा पीर की तरफ से आकर एचडीएफसी बैंक के कट, रेडिसन होटल के तिराहे से बहुमंजिला पार्किंग में वाहन खड़े करने के लिए प्रवेश कर सकेंगे। इनके अलावा बाकी कट बंद रहेंगे या फिर उनसे सेक्टर-18 से सिर्फ बाहर निकल सकते हैं।

एक गलती और उठा ली जाएगी गाड़ी

सेक्टर-18 या आसपास की किसी सड़क पर अगर कोई वाहन सड़क पर खड़े मिला तो उसे तुरंत क्रेन से उठाकर कार्रवाई की जाएगी। वाहन सिर्फ सेक्टर-18 में बहुमंजिला पार्किंग में ही खड़े कर सकेंगे। इसके अलावा जीआईपी और गार्डन गलेरिया मॉल के अंदर पार्किंग में वाहन खड़े हो सकेंगे।

नो पार्किंग क्षेत्र

नर्सरी तिराहे से अट्टा चौक मेट्रो स्टेशन सेक्टर-18 की ओर व मेट्रो स्टेशन से अट्टापीर की ओर जाने वाले मार्ग को नो पार्किंग क्षेत्र बनाया गया है।

इन रास्तों से एंट्री होगी बैन

● गुरुद्वारा सेक्टर-18 के आगे एफओबी से पहले व बाद में

● सेक्टर-18 मेट्रो स्टेशन के नीचे से और बाजार की ओर जाने वाले वाला रास्ता

● सोमदत्त टावर से टॉयस ख्जाना चौराहा, हल्दीराम चौराहे से चाईना कट की ओर

● सेक्टर-18 बिजलीघर तिराहे से सेक्टर-18 की ओर कोई वाहन नहीं जाने दिया जाएगा।

● आवश्यकता पडने पर सैक्टर-17,18 नलकूप तिराहा से नर्सरी तिराहा की ओर जाने वाले वाहनो का प्रवेश बन्द किया जायेगा।

बुधवार दोपहर से ही लागू होंगे डायवर्जन

नोएडा पुलिस के डीसीपी (यातायात) डॉ. प्रवीन रंजन ने कहा कि बुधवार दोपहर से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहनों के रास्तों में बदलाव की योजना लागू कर दी जाएगी। लोग निर्धारित पार्किंग में वाहन खड़े करें। दूसरी जगह खड़ा करने पर तुरंत क्रेन से उठवा दिया जाएगा। जाम की समस्या होने पर हेल्प लाइन नंबर-9971009001 से मदद ले सकते हैं।

Krishna Bihari Singh

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
