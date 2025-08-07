Noida police took 136 days to arrest elvish Yadav he declared himself innocent during investigation एल्विश यादव को पकड़ने में नोएडा पुलिस को लगे थे 136 दिन,पूछताछ में खुद को बताया था निर्दोष, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsNoida police took 136 days to arrest elvish Yadav he declared himself innocent during investigation

एल्विश यादव को पकड़ने में नोएडा पुलिस को लगे थे 136 दिन,पूछताछ में खुद को बताया था निर्दोष

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, नोएडाThu, 7 Aug 2025 09:57 AM
सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश के खिलाफ सांप के जहर मामले में अधीनस्थ अदालत में जारी कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगा दी है। यूट्यूबर को सांपों के जहर की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करने के लिए नोएडा पुलिस को 136 दिन लगे थे। 3 नवंबर 2023 को नामजद एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस एल्विश यादव को गिरफ्तार करने से बच रही थी। पुलिस को डर था कि कहीं अधूरे साक्ष्यों के साथ एल्विश को गिरफ्तार करना महंगा न पड़ जाए।

सेक्टर-51 में सांपों और सर्पविष के साथ पांच आरोपी पकड़े गए थे। पांचों आरोपियों को जेल भेने के बाद नोएडा पुलिस पर एल्विश यादव को गिरफ्तार करने का दबाव था। लोग आरोप लगा रहे थे कि एल्विश के सिर पर राजनीतिक दलों का हाथ है, इसलिए पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आरोपों को बल तब मिला जब मुकदमा दर्ज होने चंद दिन बाद ही राजस्थान के कोटा में पुलिस ने एल्विश को चेकिंग के दौरान रोक लिया। साथ ही नोएडा पुलिस को सूचना दी, लेकिन नोएडा पुलिस की ओर से एल्विश के वांछित न होने की बात कही गई। जिसके बाद एल्विश को कोटा पुलिस ने जाने दिया। हालांकि, इसके बाद सेक्टर-49 थाने के तत्कालीन प्रभारी संदीप चौधरी को हटा दिया गया। साथ ही केस की जांच को सेक्टर-49 थाने से ट्रांसफर करते हुए सेक्टर-20 थाने में कर दी। पुलिस ने कुछ दिन बाद एल्विश को पूछताछ के लिए नोएडा बुलाया। एल्विश से पुलिस ने पूछताछ की और जाने दिया। इसके बाद पुलिस ने मार्च 2024 में एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया और गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया।

एफएसएल रिपोर्ट ने बढ़ाई मुश्किल

पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए तस्करों से शीशी में बरामद 20 एमएल सर्पविष को जांच के लिए जयपुर स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा था। रिपोर्ट में पता चला था कि बरामद सर्पविष कोबरा की करैत प्रजाति के सांपों का था। साथ ही बरामद सांप का मेडिकल परीक्षण वन विभाग से कराया गया था तो यह सामने आया था कि सांपों की विषग्रंथि निकाली जा चुकी थीं। इसके बाद सपेरों को रिमांड पर लेकर पुलिस ने फरीदाबाद से दो कोबरा बरामद किए थे। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2024 में एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अध्ययन किया था। एफएसल रिपोर्ट और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अध्ययन के बाद कई ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए, जिन्होंने एल्विश की मुश्किलें बढ़ाईं।

पूछताछ में खुद को बताया था निर्दोष

पुलिस ने नवंबर 2023 में नोटिस जारी कर एल्विस यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। कुछ घंटे पूछताछ के बाद एल्विस को जाने दिया। एल्विस ने खुद को निर्दोष बताया था और पुलिस को जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया था। हालांकि पूछताछ से पहले एल्विस ने एक वीडियो जारी किया था। एल्विस ने यूपी पुलिस, प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया था कि अगर एक प्रतिशत भी गलती निकली तो वह जिम्मेदारी लेने को तैयार है।