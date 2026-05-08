नोएडा में नवविवाहिता का शव जलती चिता से उठा ले गई पुलिस, अंतिम संस्कार के बीच हड़कंप
गौतमबुद्ध नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नोएडा पुलिस नवविवाहिता के शव को जलती चिता से उठाकर ले गई। ससुरालियों पर बिना पुलिस को बताए जल्दबाजी में अंतिम संस्कार का आरोप लगा है।
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के दादरी क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद ससुराल पक्ष पर जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने का आरोप लगा है। मामला घोड़ी बछेड़ा गांव का है। सूचना मिलने पर पुलिस श्मशान घाट पहुंची और जलती चिता से महिला के शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। शव का कुछ हिस्सा जल गया था।
पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान मोनिका के रूप में हुई है। उसकी शादी करीब तीन महीने पहले गांव के ही रहने वाले अनुज चौहान से हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक देर रात मोनिका का शव घर में पंखे से लटका मिला। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग शव को तुरंत श्मशान घाट ले गए और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी।
पुलिस जलती चिता से शव उठाकर ले गई
आरोप है कि परिवार ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव को चिता पर रखकर आग भी लगा दी थी। इसी बीच किसी ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही दादरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जलती चिता से शव को बाहर निकलवाया। हालांकि तब तक शव का कुछ हिस्सा आग में झुलस चुका था।
संदिग्ध हत्या में पति समेत पांच पर मुकदमा
दादरी थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतका की मां ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पीएम रिपोर्ट के बाद मौत का राज खुलेगा
पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आखिर इतनी जल्दी अंतिम संस्कार करने की कोशिश क्यों की गई।
अंतिम संस्कार के बीच बवाल
घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष में भारी आक्रोश है। परिजनों का आरोप है कि मोनिका की मौत सामान्य नहीं थी और ससुराल पक्ष सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी हुई है।
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