नोएडा पुलिस का नया हेडक्वार्टर होगा हाईटेक, 7 मंजिला बिल्डिंग के लिए फाइनल भी हुई जगह

नोएडा पुलिस का नया हेडक्वार्टर सेक्टर-153 में बनेगा। सात मंजिला नया अत्याधुनिक मुख्यालय होगा। इमारत बनाने के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। जमीन आवंटन के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। अभी सेक्टर-108 में आरटीओ विभाग के लिए बनाए गए ऑफिस में ही कमिश्नरी का मुख्यालय चल रहा है। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा। निशांत कौशिकTue, 2 Sep 2025 10:39 AM
नोएडा सेक्टर-153 में गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरी का सात मंजिला नया अत्याधुनिक मुख्यालय बनेगा। इमारत बनाने के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। जमीन आवंटन के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। अभी सेक्टर-108 में आरटीओ विभाग के लिए बनाए गए ऑफिस में ही कमिश्नरी का मुख्यालय चल रहा है।

गौतमबुद्ध नगर और लखनऊ दो स्थानों पर 13 जनवरी 2020 को पुलिस कमिश्नरी प्रणाली का गठन कर कमिश्नर की नियुक्ति की गई। प्रदेश की पहली पुलिस कमिश्नरी बनने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ, तब से लेकर अब तक गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरी का अपना मुख्यालय नहीं बन सका था। सेक्टर-108 में आरटीओ विभाग के लिए बनाए गए ऑफिस में पुलिस कमिश्नरी मुख्यालय चल रहा है।

अब शीघ्र ही पुलिस कमिश्नरी का अपना मुख्यालय होगा। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण और पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण के बाद सेक्टर-153 में पांच हजार वर्ग मीटर जमीन चिह्नित की है। यहां पर पुलिस कमिश्नर का नया कार्यालय बनाया जाएगा। प्राधिकरण स्तर पर इस जमीन के लिए आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जमीन आवंटित होने के बाद यहां पर सात मंजिला अत्याधुनिक पुलिस मुख्यालय बनेगा। जहां पर हर प्रकार की अत्याधुनिक सुविधा होगी ।

ट्रैफिक पार्क 35 करोड़ की लागत से बना था : सेक्टर-108 में 35 करोड़ रुपये की लागत से आठ एकड़ जमीन में ट्रैफिक पार्क का निर्माण किया गया था। यह बिल्डिंग सहायक संभागीय परिवहन विभाग के दफ्तर के लिए बनाई गई थी, लेकिन मुख्यालय की ओर से व्यवस्थाओं के लिए 1.43 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत न होने के कारण परिवहन विभाग कार्यालय का स्थानांतरण लंबे समय से अटका रहा। इसी बीच सरकार ने गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरी के गठन का फैसला ले लिया और उसके बाद इस ट्रैफिक पार्क को ही पुलिस कमिश्ररी का मुख्यालय बना दिया गया।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरी का जब गठन किया गया था, तब जिले में सिर्फ 22 थाने थे। कमिश्नरी के गठन के बाद शासन ने जिले में पांच नए थाने बनाए थे ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

अभी सेक्टर-108 में कार्यालय चल रहा

सेक्टर-153 में पुलिस कमिश्नर का नया कार्यालय बनने के बाद सेक्टर-108 में परिवहन विभाग के लिए बना ट्रैफिक पार्क फिर से परिवहन विभाग को वापस मिल सकता है। हालांकि, इसमें करीब तीन साल का समय लगेगा, क्योंकि पुलिस कमिश्नर का नया दफ्तर बनने के बाद ही यह इमारत खाली हो सकेगी। सात मंजिला भवन को बनने में दो साल से अधिक का समय लगेगा।

जिले में 14 नए थाने बनाने का प्रस्ताव

पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने जिले में 14 नए थाने बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इनमें सेक्टर-106, यमुना स्पोर्ट्स सिटी, निलोनी मिर्जापुर, दयानतपुर, मेडिकल डिवाइस पार्क, रनहेरा, जुनपत, चेरी काउंटी, गौर सिटी, ऐच्छर, अजायबपुर और जहांगीर आदि शामिल हैं। हालांकि, अभी ये थाने स्वीकृत नहीं हो सके हैं।

अजय कुमार, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय, ''पुलिस कमिश्नरी के मुख्यालय के लिए सेक्टर-153 में पांच हजार वर्ग मीटर जमीन चिह्नित की गई है। इस जमीन के आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद सात मंजिला अत्याधुनिक कार्यालय बनेगा।''