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ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी; सपा नेता राजकुमार भाटी पर नोएडा में भी FIR, क्या आरोप?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में नोएडा में FIR दर्ज हुई है। उनके माफी मांगने के बावजूद समाज में भारी आक्रोश है। विवाद को लेकर अब महापंचायत बुलाने और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है।

ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी; सपा नेता राजकुमार भाटी पर नोएडा में भी FIR, क्या आरोप?

ब्राह्मणों पर कथित विवादित बयान देने के आरोप में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस विवाद को लेकर राजकुमार भाटी के खिलाफ नोएडा में भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सेक्टर-53 स्थित गिझौड़ गांव निवासी सुशील पंडित ने जातिगत टिप्पणी करने, लोक शांतिभंग करने और आईटी ऐक्ट के तहत सेक्टर-24 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

शिकायतकर्ता सुशील पंडित और समाज के अन्य लोगों ने कहा कि राजकुमार भाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पांच मई का बताया जा रहा है। राजकुमार भाटी ने पांच मई को दिल्ली के जवाहर भवन में 'जाति और साम्प्रदायिकता के विषाणु' नाम की एक पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में भाषण दिया था।

इसी दौरान उन पर ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। इस मामले में दादरी के ब्रह्मपुरी में मंगलवार को ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सपा नेता के बयान पर आक्रोश व्यक्त किया गया था। साथ ही शुक्रवार को शाम चार बजे भगवान परशुराम धर्मशाला में महापंचायत बुलाने का फैसला लिया गया।

राजकुमार भाटी मांग चुके हैं माफी

ब्राह्मण नेता सुशील पंडित ने कहा कि समाज को बांटने और एक वर्ग विशेष को अपमानित करने वाली राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इससे समाज के लोगों में आक्रोष है। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि मंगलवार को विवाद बढ़ने पर राजकुमार भाटी द्वारा समाज के लोगों से माफी भी मांगी जा चुकी है, लेकिन गाजियाबाद के बाद नोएडा में दर्ज हुई एफआईआर से विवाद अभी थमने वाला नहीं है।

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बता दें कि एक दिन पहले गाजियाबाद जिले की कविनगर पुलिस ने भी राजकुमार भाटी के खिलाफ भी केस दर्ज किया था। राजनगर सेक्टर-दस में रहने वाले भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अजय शर्मा ने पुलिस आयुक्त को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी की।

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12 मई को गाजियाबाद पुलिस ने दर्ज किया था केस

आरोप है कि भाटी ने ब्राह्मण समाज की तुलना ... से करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। अजय शर्मा ने कहा था कि भाटी की टिप्पणी से ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं। ऐसे विवादित बयानों से समाज में वैमनस्य और टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य के अनुसार, 12 मई को राजकुमार भाटी के खिलाफ वैमनस्यता फैलाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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