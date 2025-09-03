noida police encounters with criminals at two places 4 arrested नोएडा पुलिस की 2 जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़; एक को लगी गोली, 4 दबोचे, Ncr Hindi News - Hindustan
नोएडा पुलिस की 2 जगहों पर बदमाशों से मुठभेड़; एक को लगी गोली, 4 दबोचे

नोएडा पुलिस की बदमाशों के साथ दो अलग-अलग मुठभेड़ हुई है। इनमें से एक एनकाउंटर में तो एक बदमाश के पैर में पुलिस की गोली भी लगी है। पुलिस ने दोनों ही मुठभेड़ में 4 बदमाशों को दबोचा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh भाषा, नोएडाWed, 3 Sep 2025 03:59 PM
नोएडा पुलिस की 2 जगहों पर बदमाशों के साथ मुठभेड़ की खबर है। इनमें से एक एनकाउंटर में तो एक बदमाश के पैर में पुलिस की गोली भी लगी है। पुलिस ने दोनों ही मुठभेड़ में लूटपाट और चोरी के आरोपी 4 बदमाशों को दबोचा है। इनमें से एक बदमाश को पुलिस की गोली भी लगी है। बदमाशों ने एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में लूटपाट और चोरी की दर्जनों वारदातें अंजाम देने की बातें कबूली हैं।

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) शैव्या गोयल ने बताया कि ईकोटेक-तृतीय थाना क्षेत्र में पुलिस बीती रात चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक शख्स लखनावली गांव के पास ठेली पर सामान लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगा। पुलिस ने पीछा करके उसे घेर लिया तो उसने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई जो बदमाश के पैर में लगी। उसकी पहचान बिजनौर जिले के मोहम्मद हुसैन के पुत्र इमरान के रूप में हुई है। आरोपी के पास से पुलिस ने देसी तमंचा, कारतूस, चोरी किए हुए अल्मुनियम के छोटे-बड़े फ्रेम, घटना में प्रयुक्त रेहड़ा (रिक्शा) बरामद किया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला है कि उक्त बदमाश ने अपने दो साथियों- पुष्पेंद्र और कन्हैया के साथ मिलकर हबीबपुर गांव स्थित एक प्राइवेट कंपनी के गोदाम से लाखों रुपये कीमत का अल्युमिनियम का सामान चोरी किया था। इमरान के अन्य साथियों की तलाश पुलिस कर रही है।

वहीं पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि फेस-तीन थाने की पुलिस को बीती रात गश्त के दौरान बाइक पर सवार होकर कुछ संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो वे भागने लगे लेकिन पीछा करके उन्हें घेर लिया गया।

खुद को पुलिस से घिरा हुआ देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाईं। पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए तीन बदमाशों- आदित्य, सागर और मोहित को पकड़ लिया। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने विभिन्न जगहों से लूटे हुए 10 मोबाइल, दो चाकू, एक देसी तमंचा और चोरी की दो मोटरसाइकिल बरामद की है। बदमाश चोरी के वाहन से लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते हैं।