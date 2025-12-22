Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsNoida police arrests 3 people blackmailing and extort money love couples sitting in park by taking their photos
पार्कों में बैठे प्रेमी जोड़ों के फोटो खींच ब्लैकमेल कर ऐंठते थे रकम, नोएडा पुलिस ने 3 लोगों को दबोचा

पार्कों में बैठे प्रेमी जोड़ों के फोटो खींच ब्लैकमेल कर ऐंठते थे रकम, नोएडा पुलिस ने 3 लोगों को दबोचा

संक्षेप:

नोएडा पुलिस ने शहर के अलग-अलग पार्कों में बैठे प्रेमी जोड़ों की चोरी छुपे तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल कर रकम ऐंठने वाले गैंग के तीन शातिरों को रविवार को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।

Dec 22, 2025 09:26 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा पुलिस ने शहर के अलग-अलग पार्कों में बैठे प्रेमी जोड़ों की चोरी छुपे तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल कर रकम ऐंठने वाले गैंग के तीन शातिरों को रविवार को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से झपटमारी के 12 मोबाइल, वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार, तमंचा, चाकू और कारतूस समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस आरोपियों के साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।

एडिशनल डीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि बीते दिनों सेक्टर-58 थाने में एक पीड़ित ने शिकायत दी कि थानाक्षेत्र स्थित पार्क में जब वह अपनी महिला मित्र के साथ बैठा था, तभी कुछ लोग वहां आए। वे पीड़ित को धमकाकर कहने लगे कि अगर उसने रुपये नहीं दिए तो महिला मित्र के साथ उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी। इसके एवज में उससे रकम वसूली गई।

एक अन्य पीड़ित ने भी मोबाइल लूट की शिकायत संबंधित थाने की पुलिस को दी। दोनों वारदात के बाद एसीपी स्वतंत्र सिंह की अगुवाई में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई। आरोपी रविवार को जब फिर वारदात की फिराक में थानाक्षेत्र में दाखिल हुए, तभी उन्हें सेक्टर-62 के जेपी कॉलेज वाली रोड से दबोच लिया गया।

छह महीने पहले नोएडा आए थे तीनों आरोपी

आरोपियों की पहचान शाहजहांपुर निवासी रितेश कुमार, कासगंज निवासी गजेंद्र सोलंकी और बरेली निवासी पवन उर्फ गुंडी के रूप में हुई है। गजेंद्र गिरोह का सबसे उम्रदराज सदस्य है। उसकी उम्र 35 साल है। रितेश 21, जबकि पवन 30 साल का है। तीनों आरोपी वर्तमान में गाजियाबाद के खोड़ा में किराये का कमरा लेकर रह रहे हैं। आरोपियों ने नोएडा के अलावा अपने गृह जनपद में भी लूट और चोरी की वारदात की हुई हैं। तीनों आरोपी छह महीने पहले ही नोएडा आए थे।

मोबाइल लूट की वारदात भी करते थे : एसीपी स्वतंत्र सिंह ने बताया कि रितेश समेत तीनों आरोपी मजदूरी करने के लिए शहर में आए थे। तीनों को नशे की लत है। पैसों की कमी पड़ने के बाद तीनों यहां लूट की वारदात करने लगे। पार्कों में बैठे प्रेमी जोड़ों के वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर रकम वसूलने के साथ ही आरोपी रात में सुनसान रास्तों पर राहगीरों के मोबाइल भी लूट लेते थे।

कार से करते हैं रेकी

थाना प्रभारी ने बताया कि गिरोह का मुख्य आरोपी गजेंद्र अनपढ़ है। पवन और रितेश ने अपने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की हुई है। गिरोह के बदमाशों ने वारदात के लिए अपने कुछ अन्य साथियों को भी साथ लिया हुआ है। उनके द्वारा अन्य आरोपियों के नाम भी पुलिस को बताए गए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस को यह भी इनपुट मिला है कि आरोपी मोबाइल लूट के अलावा घरों और मकानों में चोरी भी करते हैं। रेकी करने के लिए आरोपी कार का इस्तेमाल करते हैं। वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
