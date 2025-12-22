पार्कों में बैठे प्रेमी जोड़ों के फोटो खींच ब्लैकमेल कर ऐंठते थे रकम, नोएडा पुलिस ने 3 लोगों को दबोचा

संक्षेप: नोएडा पुलिस ने शहर के अलग-अलग पार्कों में बैठे प्रेमी जोड़ों की चोरी छुपे तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल कर रकम ऐंठने वाले गैंग के तीन शातिरों को रविवार को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।

नोएडा पुलिस ने शहर के अलग-अलग पार्कों में बैठे प्रेमी जोड़ों की चोरी छुपे तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल कर रकम ऐंठने वाले गैंग के तीन शातिरों को रविवार को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से झपटमारी के 12 मोबाइल, वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार, तमंचा, चाकू और कारतूस समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस आरोपियों के साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एडिशनल डीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि बीते दिनों सेक्टर-58 थाने में एक पीड़ित ने शिकायत दी कि थानाक्षेत्र स्थित पार्क में जब वह अपनी महिला मित्र के साथ बैठा था, तभी कुछ लोग वहां आए। वे पीड़ित को धमकाकर कहने लगे कि अगर उसने रुपये नहीं दिए तो महिला मित्र के साथ उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी। इसके एवज में उससे रकम वसूली गई।

एक अन्य पीड़ित ने भी मोबाइल लूट की शिकायत संबंधित थाने की पुलिस को दी। दोनों वारदात के बाद एसीपी स्वतंत्र सिंह की अगुवाई में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई। आरोपी रविवार को जब फिर वारदात की फिराक में थानाक्षेत्र में दाखिल हुए, तभी उन्हें सेक्टर-62 के जेपी कॉलेज वाली रोड से दबोच लिया गया।

छह महीने पहले नोएडा आए थे तीनों आरोपी आरोपियों की पहचान शाहजहांपुर निवासी रितेश कुमार, कासगंज निवासी गजेंद्र सोलंकी और बरेली निवासी पवन उर्फ गुंडी के रूप में हुई है। गजेंद्र गिरोह का सबसे उम्रदराज सदस्य है। उसकी उम्र 35 साल है। रितेश 21, जबकि पवन 30 साल का है। तीनों आरोपी वर्तमान में गाजियाबाद के खोड़ा में किराये का कमरा लेकर रह रहे हैं। आरोपियों ने नोएडा के अलावा अपने गृह जनपद में भी लूट और चोरी की वारदात की हुई हैं। तीनों आरोपी छह महीने पहले ही नोएडा आए थे।

मोबाइल लूट की वारदात भी करते थे : एसीपी स्वतंत्र सिंह ने बताया कि रितेश समेत तीनों आरोपी मजदूरी करने के लिए शहर में आए थे। तीनों को नशे की लत है। पैसों की कमी पड़ने के बाद तीनों यहां लूट की वारदात करने लगे। पार्कों में बैठे प्रेमी जोड़ों के वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर रकम वसूलने के साथ ही आरोपी रात में सुनसान रास्तों पर राहगीरों के मोबाइल भी लूट लेते थे।