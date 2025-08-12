पकड़ा गया नकली पनीर बेचने वाला अफसर खान, 44 दिन पहले गिरफ्तार हुए थे इसके साथी
नोएडा पुलिस ने नकली पनीर बेचने वाले गिरोह के सरगना अफसर खान को गिरफ्तार किया, जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम था। उसे सोमवार रात सेक्टर-63 से पकड़ा गया।
नोएडा पुलिस ने कथित तौर पर नकली पनीर बेचने वाले गिरोह के इनामी सरगना को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को दी। उन्होंनेे बताया कि अलीगढ़ के सहजपुरा गांव निवासी अफसर खान को सोमवार रात नोएडा के सेक्टर-63 के जी. ब्लॉक से गिरफ्तार किया गया जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
क्या बोले डीसीपी शक्ति मोहन
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि कथित तौर पर नकली पनीर तैयार कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बेचने वाले गिरोह के चार सदस्य गुड्डू उर्फ रहीश, गुलफाम, नावेद और इकलाख को 29 जून को गिरफ्तार कर उनके पास से 1400 किलोग्राम पनीर भी बरामद किया था।
लंबे समय से फरार चल रहा था अफसर खान
उन्होंने बताया कि गिरोह का सरगना अफसर खान लंबे समय से फरार था। गिरफ्तारी नहीं होने के बाद उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी अभियान चल रहा थी। इस बीच सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया है।