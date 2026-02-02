फ्लाइंग किस देना पड़ा भारी, नोएडा पुलिस ने कार सवार आरोपी को किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के नोएडा से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करने वाला एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार सवार युवक दूसरी कार में बैठी महिलाओं के साथ सरेआम छेड़खानी और अश्लील इशारे करता नजर आ रहा है। यह घटना नोएडा के पर्थला ब्रिज की बताई जा रही है, जिसका 17 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लाल रंग की एमजी हेक्टर कार चला रहा शख्स बराबर में चल रही महिलाओं की कार की ओर देखकर फ्लाइंग किस दे रहा है और अभद्र संकेत कर रहा है। पीड़ित महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए इस पूरी हरकत को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया।
खबरों के मुताबिक, आरोपी युवक काफी देर तक महिलाओं की कार का पीछा करता रहा और उन्हें परेशान करता रहा। वीडियो में ड्राइवर के साथ कार की पिछली सीट पर एक अन्य युवक भी बैठा दिखाई दे रहा है। जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर फैला, नोएडा पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी नोएडा के सेक्टर 135 के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी जब्त कर लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।