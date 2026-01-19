Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsNoida police arrested CRPF constable and his wife for allegedly forcing a 10 year old girl to work and beating her
सूबेदार मेजर ने कर दी शिकायत, नोएडा पुलिस ने पत्नी समेत CRPF कांस्टेबल को गिरफ्तार किया; क्या मामला

सूबेदार मेजर ने कर दी शिकायत, नोएडा पुलिस ने पत्नी समेत CRPF कांस्टेबल को गिरफ्तार किया; क्या मामला

संक्षेप:

नोएडा पुलिस ने सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने एक साल की बच्ची को घरेलू काम के लिए रखा था और उसे प्रताड़ित करते थे। इसकी शिकायत सीआरपीएफ के अधिकारी ने ही थाने में दी थी।

Jan 19, 2026 01:08 pm ISTSubodh Kumar Mishra भाषा, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा पुलिस ने सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने एक साल की बच्ची को घरेलू काम के लिए रखा था और उसे प्रताड़ित करते थे। इसकी शिकायत सीआरपीएफ के अधिकारी ने ही थाने में दी थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नोएडा के थाना ईकोटेक-3 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात सूबेदार मेजर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी बटालियन में तैनात एक कांस्टेबल ने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लिए बिना 10 साल बच्ची को अपने घर पर काम के लिए रखा। आरोप लगाया कि वहां बच्ची के साथ मारपीट कर उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।

एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 235 बटलियन में तैनात एक सूबेदार मेजर ने बीती रात को थाना ईकोटेक-तीन में रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका आरोप है कि उनकी बटालियन में तैनात तारीक अनवर नमक कांस्टेबल और उसकी पत्नी रिस्पांस खातून ने बिना वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के अपने घर पर काम करने के लिए अपने एक रिश्तेदार की 10 साल की बच्ची को रखा हुआ है।

ये भी पढ़ें:जज ने डॉक्टर पत्नी और सास-ससुर के खिलाफ दर्ज कराई FIR, क्या लगाए आरोप
ये भी पढ़ें:'पापा, मैं फंस गया हूं’, मरने से पहले नोएडा के इंजीनियर ने अपने पिता से क्या कहा

उनका आरोप है कि तारीक अनवर और उसकी पत्नी बच्ची के साथ मारपीट कर उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आज दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News Noida News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।