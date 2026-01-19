सूबेदार मेजर ने कर दी शिकायत, नोएडा पुलिस ने पत्नी समेत CRPF कांस्टेबल को गिरफ्तार किया; क्या मामला
नोएडा पुलिस ने सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने एक साल की बच्ची को घरेलू काम के लिए रखा था और उसे प्रताड़ित करते थे। इसकी शिकायत सीआरपीएफ के अधिकारी ने ही थाने में दी थी।
नोएडा के थाना ईकोटेक-3 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात सूबेदार मेजर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी बटालियन में तैनात एक कांस्टेबल ने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लिए बिना 10 साल बच्ची को अपने घर पर काम के लिए रखा। आरोप लगाया कि वहां बच्ची के साथ मारपीट कर उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।
एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 235 बटलियन में तैनात एक सूबेदार मेजर ने बीती रात को थाना ईकोटेक-तीन में रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका आरोप है कि उनकी बटालियन में तैनात तारीक अनवर नमक कांस्टेबल और उसकी पत्नी रिस्पांस खातून ने बिना वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के अपने घर पर काम करने के लिए अपने एक रिश्तेदार की 10 साल की बच्ची को रखा हुआ है।
उनका आरोप है कि तारीक अनवर और उसकी पत्नी बच्ची के साथ मारपीट कर उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आज दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।