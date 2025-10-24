5 सेकंड में लॉक तोड़ 125 से अधिक बाइक चोरी, नोएडा में गैंग के सरगना समेत 2 गिरफ्तार

संक्षेप: नोएडा पुलिस ने सूजे से महज पांच सेकंड में लॉक तोड़कर दो पहिया वाहन चुराने वाले गिरोह के सरगना पंकज और उसके साथी प्रशांत को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर 5 चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं। दोनों पर 40 से अधिक केस दर्ज हैं और उन्होंने 125 से ज्यादा वाहनों की चोरी कबूली है।

सूजे का इस्तेमाल कर महज पांच सेकेंड में लॉक तोड़कर दो पहिया वाहन चुराने वाले गिरोह के सरगना और उसके साथी को सेक्टर-39 थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर चोरी के पांच दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। दोनों के खिलाफ अलग-अलग थानों में 40 से अधिक केस विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं।

एसीपी प्रवीण सिंह ने बताया कि बीते दिनों थानाक्षेत्र से एक बाइक चोरी हुई थी। मामले की शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की थी। इसके बाद बाइक चुराने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई। टीम जब सलारपुर में गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि दो पहिया वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्य किसी वारदात की फिराक में घूम रहे हैं। पुलिस मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची और घेरेबंदी कर दो संदिग्धों को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों वाहन चुराने वाले कुख्यात गिरोह के सदस्य हैं। इसमें एक सरगना है और दूसरा उसका साथी है।

आरोपियों की पहचान कन्नौज निवासी प्रशांत उर्फ शक्ति और एटा निवासी पंकज के रूप में हुई है। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की पांच गाड़ियां बरामद की,जिसमें दो बुलेट है। पंकज गिरोह का सरगना है। उसके खिलाफ 23 और प्रशांत के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज होने की जानकारी मिली है। दोनों ने पूछताछ के दौरान अपने दो अन्य साथियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित कर दी गई है,जो संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। गिरफ्त में आए सरगना और उसके साथी ने 125 से अधिक दो पहिया वाहनों की चोरी की है। दोनों ने रेकी करने के बाद वाहन चुराने को ही अपना पेशा बना लिया है।

शहर में नहीं है आरोपियों का कोई ठिकाना पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह चोरी करने के लिए अपने गृह जनपद से नोएडा आते हैं। अगर जेब में पैसा होता है तो होटल में रुकते हैं, अगर नहीं होता है तो बस अड्डो और मेट्रो स्टेशनों के बाहर सो जाते हैं। वाहनों की लगातार रेकी की जाती है। मौके पाते ही वारदात कर डालते हैं। दोनों ही आरोपी शराब पीने के आदी हैं। ज्यादातर समय वह नशे में होते हैं। दोनों ने पांचवीं तक की ही पढ़ाई की गई। लगातार अपराध करने के कारण आरोपियों के घर वालों ने भी उनसे दूरी बना ली है।

कासंगज और एटा में बिकते हैं चोरी के वाहन गिरोह का सरगना पंकज नोएडा के अलावा एटा और कासगंज में भी वाहन चोरी की कई वारदात कर चुका है। वह 2009 से वारदात कर रहा है। इस दौरान वह पांच से अधिक बार जेल भी गया, पर हर बार बाहर आते ही फिर से वारदात करने लगता है। चोरी का विरोध करने पर लोगों को डराने के लिए आरोपी अपने पास चाकू भी रखते हैं। हालांकि जिस समय आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उनके पास चाकू नहीं मिला। चोरी के वाहनों को आरोपी कासगंज और एटा में बेचते हैं।