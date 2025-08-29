3.50 मिनट में 6KM की दूरी, जुड़वां बच्चों की जान बचाने के लिए नोएडा पुलिस का कमाल

नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने समय से पहले जन्मे दो नवजात जुड़वां बच्चों को अस्पताल पहुंचाने के लिए डीएनडी से चाइल्ड पीजीआई तक 6 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिससे एंबुलेंस ने यह दूरी मात्र 3 मिनट 52 सेकंड में तय कर ली।

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को एक ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। समय से पहले जन्मे दो नन्हे-मुन्ने जुड़वां बच्चों को अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस ने 6 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाया। इस कॉरिडोर की बदौलत एंबुलेंस ने डीएनडी फ्लाईओवर से लेकर सेक्टर 30 के चाइल्ड पीजीआई अस्पताल तक का सफर महज 3 मिनट 52 सेकंड में पूरा कर लिया।

नन्हे योद्धाओं की जंग ये जुड़वां बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, मात्र 26 हफ्तों में जन्मे थे और इनका वजन था सिर्फ 700-700 ग्राम। पिछले 47 दिनों से ये नन्हे योद्धा सांस और पाचन संबंधी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे। दिल्ली के नजफगढ़ में एक निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन विशेष देखभाल के लिए इन्हें नोएडा के चाइल्ड पीजीआई के एडवांस नवजात केयर यूनिट में रेफर किया गया। चाइल्ड पीजीआई की डॉ. रूचि राय ने बताया, "ये बच्चे दिल्ली के सप्लिंग अस्पताल से आए हैं। दोनों की हालत बेहद नाजुक है और वे हाई सेटिंग्स वाले वेंटिलेटर पर हैं।"

पुलिस की मुस्तैदी ने दिखाया जज्बा इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। डीसीपी (ट्रैफिक) लखन सिंह यादव ने बताया कि करीब 30 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने इस 6 किलोमीटर के रास्ते को पूरी तरह खाली करवाया। सायरन बजाती एंबुलेंस को रास्ते में एक सेकंड की भी देरी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। यादव ने कहा, "डीएनडी से चाइल्ड पीजीआई तक का ये ग्रीन कॉरिडोर बेहद अहम था। हमारी टीम ने इसे इतनी तेजी से मैनेज किया कि एंबुलेंस ने ये दूरी कुछ ही मिनटों में तय कर ली।"