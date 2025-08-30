दिल्ली-एनसीआर में गांजा बेचने वाले गिरफ्तार, ओडिशा से ऐसे छिपाकर लाते थे खेप

नोएडा पुलिस ने ओडिशा से गांजा लाकर दिल्ली-एनसीआर में बेचने वाले तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 40 लाख रुपये की कीमत का 182 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है।

नोएडा के फेज-दो थाना पुलिस/सीआरटी और स्वॉट-दो टीम ने गुरुवार शाम ओडिशा से सस्ते दाम पर गांजा लाकर दिल्ली-एनसीआर में महंगे दाम पर बेचने वाले तीन तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 40 लाख रुपये कीमत का कुल एक कुंतल 82 किलो से अधिक का गांजा और आइसर कैंटर बरामद किया।

सेंट्रल नोएडा जोन के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में गांजा तस्करों के बारे में सूचनाएं मिल रही थीं। सूचना को पुख्ता कर तीनों टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर कुलेसरा स्थित निम्मी विहार पुस्ता से तीन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। उनकी निशानदेही पर आइसर कैंटर बरामद कर लिया। उसमें बोरियों में रखा गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन एक कुंतल 82 किलो 350 ग्राम था। गांजे की बाजार में कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई जा रही है। तीनों आरोपियों की पहचान मेरठ के रोहटा रोड स्थित जवाहर नगर निवासी अजय कुमार, हरियाणा के गुरुग्राम के डुंडाहेड़ा निवासी नीरज वत्स और जिला बिजनौर के बड़ापुर गांव निवासी हिमांशु जाटव के रूप में हुई। अजय कुमार पांचवीं, नीरज सातवीं और हिमांशु अशिक्षित है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे ओडिशा राज्य से सस्ते दामो में गांजा खरीदकर कैंटर गाड़ी में चोरी छिपे लेकर आते थे, जिसे दिल्ली-एनसीआर में तस्करों को ऊंचे दाम पर बेच देते थे। पुलिस उनके अन्य साथियों को पकड़ने का भी प्रयास कर रही है। इस गिरोह को पकड़ने वाली टीम को डीसीपी ने 25 हजार रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की है।

सरगना के खिलाफ तीन केस दर्ज पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना अजय कुमार है। अजय के खिलाफ मेरठ के कंकरखेड़ा थाने में तीन मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व में अजय अवैध शराब तस्करी के आरोप में वर्ष 2018 में गिरफ्तार भी हो चुका है। इसके खिलाफ कुल चार मुकदमे दर्ज हैं। नीरज के खिलाफ नोएडा और लखनऊ में दो-दो केस दर्ज हैं। हिमांशु के खिलाफ यह पहला मुकदमा है।

ओडिशा से कैंटर में छिपाकर लाते थे खेप पुलिस के मुताबिकआरोपी अपने साथी सोनू उर्फ मोहम्मद सादाब और जेपी नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर अवैध गांजे को ओडिशा से लाते और अवैध रूप से आर्थिक लाभ कमाते थे। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी कैंटर में अन्य माल भरकर लाते। उसी में कुछ बोरों में छोटे-छोटे पैकेट में गांजा भर देते, ताकि किसी को संदेह न हो और वे पकड़े भी न जाएं। एनसीआर में पहुंचकर गुप्त स्थान पर कैंटर को खड़ा करके गांजा निकाल लेते थे।