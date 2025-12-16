भंगेल एलिवेटेड रोड के नीचे कम नहीं हो रही आफत, नोएडा फेज-2 जाने का रास्ता बंद

संक्षेप: नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड शुरू होने से नोएडा सेक्टर-37 से फेज टू की ओर आना-जाना आसान हो गया, लेकिन एलिवेटेड रोड के नीचे आफत अब भी कम नहीं हो रही। एलिवेटेड रोड के नीच से सीधे फेज टू की ओर आने-जाने का रास्ता बंद हो गया है।

नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड शुरू होने से नोएडा सेक्टर-37 से फेज टू की ओर आना-जाना आसान हो गया, लेकिन एलिवेटेड रोड के नीचे आफत अब भी कम नहीं हो रही। एलिवेटेड रोड के नीच से सीधे फेज टू की ओर आने-जाने का रास्ता बंद हो गया है। ऐसे में लोगों को सेक्टर-82, 93 की ओर से चक्कर काटकर आना-जाना पड़ रहा है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सेक्टर-49 बरौला, सलारपुर, भंगेल के अलावा सेवन एक्स सेक्टर-74, 75, 76, 77, 78, 79 के अलावा सेक्टर-100, 107 समेत कई सेक्टर के लोगों को सीधे फेज टू की ओर आने-जाने वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसकी वजह यह है कि नोएडा प्राधिकरण ने एलिवेटेड रोड के नीचे से फेज टू की ओर सीधे आने-जाने का रास्ता बंद कर दिया है। ऐसे में लोगों को सेक्टर-82 बस टर्मिनल के बराबर से होकर सेक्टर-93 होते हुए जाना पड़ रहा है। इसी तरह लोग आ-जा रहे हैं। लोगों को करीब 10 किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर काटकर आना-जाना पड़ रहा है।

सेक्टर-78 अंतरक्षित गोल्फ व्यू में रहने वाले रोहित त्यागी ने बताया कि एलिवेटेड रोड के नीचे रास्ता बंद होने से काफी दिक्कत हो रही है। सेक्टर-82 से चक्कर काटकर आना-जाना पड़ रहा है।

भंगेल गांव के रहने वाले संजीव शर्मा का कहना है कि गांव के सामने सड़क पूरी तरह टूटी हुई है। सीधे फेज के एनएसईजेड की ओर करीब 2 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन 10 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ रहा है।

बरौला से भंगेल के बीच सड़क भी बननी शुरू नहीं बरौला से भंगेल के बीच दोनों तरफ कई जगह सड़क टूटी पड़ी है। गड्ढे हो रखे हैं। एलिवेटेड रोड व नीचे की सड़क समेत अन्य काम कराने का जिम्मा नोएडा प्राधिकरण ने सेतु निगम को दिया था। अब एलिवेटेड रोड शुरू होने के बाद सेतु निगम ने नीचे सड़क व नाला बनाने समेत अन्य काम कराने की शुरुआत तक नहीं की है। उल्टे एलिवेटेड रोड बनाने में अधिक खर्चा आने का हवाला देते हुए प्राधिकरण से और पैसे मांग रहा है। इसके अलावा नीचे सड़क बनाने समेत अन्य काम कराने से सेतु निगम तैयार नहीं हो रहा है।