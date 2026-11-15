नोएडा फेस-2 थाने के छह पुलिसकर्मी सस्पेंड, सामान लदा चोरी का ट्रक पकड़ने की बात छुपाने पर ऐक्शन

सेंट्रल नोएडा डीसीपी ने फेस-2 थाने की निजी एसओजी टीम के प्रभारी सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह समेत 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। सामान से लदा चोरी का ट्रक पकड़ने की सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं देने के चलते पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।

चोरी का ट्रक और उसमें लदा सामान बरामद करने के बाद उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं देना नोएडा फेस-2 थाने की निजी एसओजी टीम को भारी पड़ गया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर सेंट्रल नोएडा डीसीपी प्रवीण रंजन ने एसओजी प्रभारी समेत छह पुलिसकर्मियों को शनिवार को सस्पेंड कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि दिवाली से एक दिन पहले निजी एसओजी प्रभारी और उनकी टीम ने चोरी का सामान लदा एक ट्रक पकड़ा था। जांच में पता चला कि ट्रक दिल्ली से चोरी किया गया था और इस संबंध में वहां के स्थानीय थाने में मुकदमा भी दर्ज था। इसके बावजूद टीम ने पांच दिन तक न तो बरामदगी की जानकारी अधिकारियों को दी और ना ही पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। इस दौरान टीम अपने स्तर पर ही मामले को देखती रही।

दिल्ली पुलिस ने ट्रक की बरामदगी के संबंध में नोएडा पुलिस के अधिकारियों से जब संपर्क किया, तब इसका खुलासा हुआ। मामला संज्ञान में आते ही जोन के डीसीपी ने पूरे प्रकरण से पुलिस कमिश्नर को अवगत कराया। इसके बाद फेस-2 थाने के एसओजी प्रभारी सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह, सब-इंस्पेक्टर विकास सिकरवार, हेड कॉन्स्टेबल आशीष कुमार व जुबेर रिजवी, कॉन्स्टेबल भूदेव और कॉन्स्टेबल आशू को सस्पेंड कर दिया गया।

क्राइम मीटिंग में पांच चौकी प्रभारी हुए थे सस्पेंड जनशिकायतों की अनदेखी और अपराध नियंत्रण में लापरवाही बरतने पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बीते माह पांच चौकी प्रभारियों को सस्पेंड कर दिया था। क्राइम मीटिंग में पुलिस कार्यप्रणाली की समीक्षा के दौरान यह कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा तीन एसीपी समेत 32 पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कराई गई थी। सस्पेंड होने वालों में सेक्टर-24 थाना क्षेत्र की मोरना चौकी प्रभारी अजीत सिंह और सेक्टर-12/22 चौकी प्रभारी अक्षय प्रताप, जेवर थाने की आरआर साइट चौकी प्रभारी बृजलाल तथा सूरजपुर थाने की कस्बा सूरजपुर चौकी प्रभारी कपिल पांडे और कचहरी सूरजपुर चौकी प्रभारी अनिल कुमार शामिल थे।

पुलिस कमिश्नर ने लोगों की समस्याएं गंभीरता से नहीं सुनने, शिकायतों का उचित समाधान नहीं करने और असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर कार्रवाई की थी। तीन एसीपी और सेक्टर-113, बीटा-2 व दादरी थाना प्रभारियों के खिलाफ भी जांच शुरू की गई थी। चोरी, वाहन चोरी, सेंधमारी और झपटमारी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकामी पर अन्य चौकी और हल्का प्रभारियों को भी जांच के दायरे में लेकर चेतावनी दी गई थी।

निगरानी के बाद भी चालक के फरार होने की अटकलें दावा किया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों की निगरानी के बावजूद ट्रक का चालक थाने से फरार हो गया था। हालांकि, अधिकारी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि ट्रक को थाने में दाखिल करने में देरी क्यों हुई। डीसीपी की कार्रवाई को पुलिस विभाग में लापरवाही के खिलाफ सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

कुछ और पुलिस कर्मियों की भूमिका जांची जा रही बताया जा रहा है कि कुछ और पुलिस कर्मियों की भूमिका भी जांची जा रही है। अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि टीम ने बरामदगी की जानकारी छिपाने का फैसला किन परिस्थितियों में लिया और इसमें अन्य किसी पुलिसकर्मी की भी भूमिका थी या नहीं। दोषी मिलने पर इनके खिलाफ भी कार्रवाई संभव है।