एक चिंगारी से मची तबाही! नोएडा के PG में भीषण आग में फंसे 100 लोग रेस्क्यू- VIDEO
Noida PG Fire: आज नोएडा के मामूरा गांव स्थित एक पीजी में भीषण आग लग गई। इस आगजनी में दो लोगों की मौत हो गई। इमारत में 100 लोग फंसे थे। उन्हें रेस्क्यू किया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है।
Noida PG Fire: नोएडा के मामूरा गांव के रिहायशी इलाके में स्थित एक पीजी में भीषण आग लग गई। खबरों के मुताबिक, आग इलेक्ट्रिक बाइक में चिंगारी निकलने से लगी। अचानक ही आग ने पहले अन्य वाहनों और फिर इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस आगजनी में महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बचाव अभियान पूरा हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इमारत में फंसे करीब 100 लोगों को बचाया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है।
जानकारी के अनुसार, आज नोएडा के सेक्टर 66 स्थित मामूरा गांव में एक पीजी के ग्राउंड फ्लोर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी चार्ज के दौरान स्पार्क हो गया था। इससे आसपास खड़े पेट्रोल वाहनों में आग लग गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आग कुछ ही समय में रिहायशी इमारत की पहली मंजिल पर फैल गई। सूचना पर तत्काल फायर सर्विस यूनिट मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। पुलिस के अनुसार, आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है।
100 लोगों को रेस्क्यू किया गया
बता दें कि पीजी में लगभग 50 परिवार रहते हैं। 100 से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। धुएं से महिला समेत दो लोगों की हालत बिगड़ी थी। उन्हें तत्काल एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई।
आरोपी मकान मालिक हिरासत में
इमारत के पट्टेदार और संचालक के खिलाफ लापरवाही के आरोप में उचित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।
मुख्यमंत्री योगी ने लिया संज्ञान
नोएडा में आग लगने की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में तेज़ी लाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को सभी स्तरों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने राहत कार्यों की लगातार निगरानी करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने घायलों के उचित इलाज को सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
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