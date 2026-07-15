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एक चिंगारी से मची तबाही! नोएडा के PG में भीषण आग में फंसे 100 लोग रेस्क्यू- VIDEO

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida PG Fire: आज नोएडा के मामूरा गांव स्थित एक पीजी में भीषण आग लग गई। इस आगजनी में दो लोगों की मौत हो गई। इमारत में 100 लोग फंसे थे। उन्हें रेस्क्यू किया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है।

Noida PG Fire: नोएडा के मामूरा गांव के रिहायशी इलाके में स्थित एक पीजी में भीषण आग लग गई। खबरों के मुताबिक, आग इलेक्ट्रिक बाइक में चिंगारी निकलने से लगी। अचानक ही आग ने पहले अन्य वाहनों और फिर इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस आगजनी में महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बचाव अभियान पूरा हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इमारत में फंसे करीब 100 लोगों को बचाया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है।

जानकारी के अनुसार, आज नोएडा के सेक्टर 66 स्थित मामूरा गांव में एक पीजी के ग्राउंड फ्लोर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी चार्ज के दौरान स्पार्क हो गया था। इससे आसपास खड़े पेट्रोल वाहनों में आग लग गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आग कुछ ही समय में रिहायशी इमारत की पहली मंजिल पर फैल गई। सूचना पर तत्काल फायर सर्विस यूनिट मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। पुलिस के अनुसार, आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है।

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100 लोगों को रेस्क्यू किया गया

बता दें कि पीजी में लगभग 50 परिवार रहते हैं। 100 से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। धुएं से महिला समेत दो लोगों की हालत बिगड़ी थी। उन्हें तत्काल एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई।

आरोपी मकान मालिक हिरासत में

इमारत के पट्टेदार और संचालक के खिलाफ लापरवाही के आरोप में उचित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।

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मुख्यमंत्री योगी ने लिया संज्ञान

नोएडा में आग लगने की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में तेज़ी लाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को सभी स्तरों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने राहत कार्यों की लगातार निगरानी करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने घायलों के उचित इलाज को सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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